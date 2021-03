"David no insultó ni amenazó a nadie, era la mejor persona que conocía", dice una amiga de Carragal

“Cayó de espaldas, estaba ya inconsciente, sin tono muscular”, ha declarado esta mañana una de las amigas que iban con David Carragal la noche que fue brutalmente agredido. En el juicio que se sigue en la sección tercera de la Audiencia contra Jorge C. C. y sus dos amigos por la muerte del cudillerense tras ser golpeado cuando se marchaba de las fiestas de La Florida, el 11 de junio de 2019, las amigas han señalado que los tres jóvenes llegaron en actitud chulesca, pidiendo tabaco y mechero. “No hubo gritos, ni insultos por parte de David, mi amigo no era de esos, era la mejor persona que tenía a mi alrededor”, ha dicho una de ellas.

Cuando Carragal se desplomó, cuentan las testigos, los tres acusados se quedaron esperando unos segundos a que se levantase, pero al ver que había quedado inconsciente salieron corriendo. El cudillerense se había golpeado también con la cabeza contra el asfalto. Las amigas, ambas enfermeras, trataron de ayudar a David Carragal, que sangraba por la nariz y un oído, intentaba hablar, pero era ya incapaz. “Comenzó a moverse con espasmos y ya no tenía visión”, indicó una de las amigas. Ambas se mostraron especialmente emocionadas y una rompió a llorar en algún momento.

Más tarde han declarado otras dos jóvenes, quienes han asegurado que los acusados intentaron provocar otra pelea con dos chicos en una marquesina. Jorge C. C. golpeó con el dedo en la oreja a un joven con el que no había cruzado palabra alguna. Las súplicas de unas chicas que estaban con ellos evitaron esta nueva agresión. Al parecer, y según han defendido las acusaciones en el juicio, Jorge C. C. y Ramón B. D. tenían fama de provocar altercados en Llanes.

La petición fiscal

El acusado se enfrenta a una petición fiscal de 11 años de cárcel por un delito de homicidio, que la acusación particular eleva a 16 años por asesinato. Ramón B. D. y A. S. S. están acusados de un delito de omisión del deber de socorro, por el que afrontan una pena de multa de 7.200 euros.

La fiscal Ana Belén Fidalgo defendió ayer que los hechos fueron un delito de homicidio. Considera que Jorge C. tuvo que pensar que, con la patada en la cabeza que propinó a la víctima, había grandes posibilidades que Carragal cayese al suelo y pudiese matarse. No considera que Carragal estuviese indefenso y que pudo defenderse, motivo por el que no solicita una condena por asesinato. Ha negado además que Carragal supusiese una amenaza para el agresor y sus amigos, por lo que descarta que el ataque fuese un arrebato. La confesión, ha añadido, no fue tal, fue tardía, y tampoco fue veraz. Para cuando fue a confesar, la Policía ya sabía que el agresor era un tal Jorge de Llanes. En cuanto al resarcimiento del daño, tampoco lo hay, según Fidalgo, puesto que 20.000 euros es una cantidad ridícula que no puede reparar un daño tan grave como una muerte.

Jorge C. C. ha defendido por su parte que "no quiso hacer daño" a Carragal y que su intención era "apartarle" con la patada. Aunque mostró arrepentimiento, su defensa rechaza que haya cometido un ilícito penal o, subsidiariamente, pide que los hechos se consideren un homicidio imprudente.