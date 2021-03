Detenido el joven que dio una paliza a un abogado en Oviedo en plena calle

“Creí que me mataba”, confesó el conocido abogado Carlos H. F. después de recibir una brutal paliza a manos de un presunto maltratador con el que se cruzó el domingo por la calle, lo que le obligó a permanecer ingresado en el HUCA hasta las once de la mañana de este lunes. El domingo por la tarde, sobre la seis y media, sacó a pasear a su caniche “Bruno” por la calle General Elorza de Oviedo. Vio entonces cómo un joven “zarandeaba” a la que parecía ser su pareja. El letrado hizo lo que debía y le dijo: “Basta ya”. “Su respuesta fue darme un puñetazo en la sien y cuando me tenía en el suelo lanzarme patadas contra la cabeza”. El abogado cree incluso que pudo utilizar un instrumento, del tipo puño americano, para golpearle cuando estaba tirado indefenso en el suelo. “Desahogó contra mí toda la rabia que tenía hacia ella”, indicó el abogado, que confiesa haber pasado toda la jornada de ayer lunes mareado en casa a consecuencia de los golpes sufridos.

El agresor, residente en la ovetense calle General Elorza, huyó a su portal al escuchar una sirena policial por miedo a ser detenido después de haber agredido al letrado. Cuando los agentes subieron a su vivienda y llamaron a la puerta, con el fin de investigar lo ocurrido en la calle, el presunto agresor no dio señales de vida. La Policía Nacional le busca ahora para aclarar este asunto, y no se descarta que sea detenido en las próximas horas por un presunto delito de lesiones.

Al parecer, el presunto agresor acudió al HUCA a primera hora de este lunes aduciendo que tenía una lesión en la mano. El vídeo que grabó un vecino evidencia que no sufrió agresión alguna, sino que se ensañó con el abogado Carlos H. F., al que dejó inconsciente a golpes. Fueron unos turistas italianos que pasaban casualmente por la calle General Elorza, según asegura el propio abogado agredido, quienes le asistieron tras sufrir los brutales puñetazos y patadas. Otras personas que pasaban en ese momento por la calle hicieron caso omiso de la agresión y no ayudaron al letrado, que quedó tendido en el suelo a con

El autor de la agresión pidió perdón en un conocido programa televisivo en la mañana de ayer y su pareja negó haber sido agredida, una tónica no infrecuente entre las mujeres maltratadas. En ese programa, el agresor aseguró que la situación se le había ido de las manos. El presunto autor de estos hechos tiene al parecer un historial de peleas por la noche y problemas con exparejas. De hecho, es muy conocido en Oviedo por sus episodios violentos. A una de ellas también la maltrató y le prohibía salir de fiesta. Celoso, posesivo y problemático, según quienes conocieron sus episodios violentos, llegó a encerrar a la que era su pareja en casa y repetidas veces le pegó. Según fuentes cercanas al caso, el presunto agresor cuenta con antecedentes por maltratador en el concejo de Grado.

El abogado denunció la paliza en la tarde-noche de ayer ante la Jefatura Superior de Policía de Oviedo, donde reconoció fotográficamente al agresor, el joven de 27 años con antecedentes. Tiene además un tatuaje muy característico en el cuello, lo que ha facilitado su identificación.

La brutalidad de la agresión quedó registrada por un vídeo publicado en primicia en la web de LA NUEVA ESPAÑA. El agresor no solo se conformó con tirar al suelo a la víctima, propinándole varios puñetazos, sino que luego le lanzó varias patadas dirigidas a la cabeza mientras no hacía más que preguntar: “¿Y ahora qué, ho?”.

Según parece desprenderse del vídeo publicado por LA NUEVA ESPAÑA, el joven decía que el letrado le había estado siguiendo, algo que, según Carlos H. F., no se sostiene bajo ningún concepto.

El letrado indicó que, nada más quedar de alta en el HUCA, lo primero que hizo fue llevar a su caniche al veterinario. En el vídeo se aprecia cómo el perro huye despavorido después de haber sido agredido. Según su dueño, sufre una lesión en una pierna, que también atribuye a su agresor.