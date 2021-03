Unas dosis de tranquilidad

A Inmaculada Miranda, profesora del Centro de Educación Especial de Latores, la vacuna contra el coronavirus la tumbó en la cama toda la tarde del sábado. Tuvo “fiebre, frío, calor, dolor de cabeza”, como una gripe que te para en seco, pero ya. Nada más. Ayer fue a trabajar como cualquier día, o mejor, reafirmada en la conciencia de haber hecho lo correcto, de que “hay que hacerlo, por nosotros y por el grupo”. Confiando incluso después de las noticias que ayer anunciaron la paralización de la vacunación con AstraZeneca en España. A ella se la inyectaron el viernes, en la primera jornada de la vacunación de los docentes asturianos, y asume que la suspensión del proceso “te asusta”, pero a lo mejor no tanto como el virus. “Que me pongan la que sea”, afirma. “La que nos toque”. “Hay que parar esto como sea”.

A los profesores les queda la duda sobre su segunda dosis, pero esperan que en 12 semanas haya alternativa

Los docentes asturianos inoculados con la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, cuya administración fue suspendida cautelarmente ayer por el Ministerio de Sanidad, transmiten esa misma tranquilidad confiada. Solo esperan que todo se arregle satisfactoriamente antes de su segunda dosis, que dadas las doce semanas que han de transcurrir desde la primera no esperan hasta comienzos de junio. “Hay infinidad de vacunas y medicamentos que tienen efectos y fallos y no por ello se renuncia a ellos”, abunda Seila Quirós, compañera en el colegio de Latores y más inquieta que por los efectos secundarios por “la duda de hasta cuándo se van a retrasar ahora las vacunaciones y qué va a pasar con lo que ya tenemos la primera dosis”. Ella también se vacunó el viernes y no sintió más que “algo de cansancio, como el inicio de una gripe suave, nada que no se pase con un Paracetamol” y si acaso una especie de agujetas en el brazo del pinchazo.

Ana Cuetos, profesora en el colegio público de Colloto, ni eso. Se vacunó el pasado sábado y desde entonces no ha tenido más síntoma que el dolor en el brazo de cualquier vacuna. Ayer mantenía la misma “tranquilidad” que llevó a la vacunación en el HUCA solo unos pocos días después de conocer los primeros casos de efectos secundarios graves en Europa, o incluso que el Principado había apartado un lote de AstraZeneca por precaución.

Más preocupado por qué ocurre ahora con la segunda dosis pendiente que por haber recibido la primera de AstraZeneca se muestra igualmente el personal docente vacunado estos días en la comarca de Avilés. Sara Álvarez Pando, educadora infantil del centro avilesino de La Toba, manifiesta tranquilidad porque los casos graves que han trascendido hasta ahora son los menos. “Las cifras son las que son y confío en que se mantengan los casos aislados. Lo que ocurre ahora es que no sabemos si quedamos en un limbo de cara a la segunda dosis”, señaló. Tanto ella como sus compañeras tuvieron efectos secundarios tras la primera inoculación, pero leves: “Algo de fiebre, dolor de cabeza y muscular, pero que remitieron en horas”.

Inmaculada Miranda da por bien empleado su fin de semana de “gripe”: “Hay que parar esto”

De su misma opinión es el director del Colegio de Educación Especial San Cristóbal, Rubén Velasco. Todos los docentes del centro recibieron ya la primera dosis de AstraZeneca en el salón de actos del Hospital San Agustín y ayer, salvo uno, todos estaban de nuevo en las aulas. “Yo tuve efectos muy leves. Muchas personas del cole tuvieron fiebre alta, pero en doce horas les bajó. No veo sentido a la retirada de esta vacuna cuando hasta ahora solo han trascendido casos aislados. Algún interés habrá por detrás que se nos escapa a los ciudadanos. Yo estoy tranquilo, pero a la expectativa de ver qué pasa ahora con la segunda dosis. Quedan doce semanas, alguna alternativa habrá”, señala.

Ana Arranz tiene 45 años y es profesora en Gijón. El pasado sábado fue una de las mil docentes que acudieron al Palacio de los Deportes para vacunarse contra el coronavirus con AstraZeneca. A pesar de la suspensión decretada ayer, la maestra afirma sentirse tranquila. “Es una medida preventiva, no creo que tengamos que ponernos nerviosos”, indica. Sintió escalofríos y dolores musculares ya desde el mismo sábado en que recibió la dosis. Unos síntomas que combatió tomando paracetamol. “Los casos de trombos son mínimos en comparación con todas las personas que se han vacunado, hay que estar tranquilos”, asevera la profesora gijonesa, que ayer acudió a su puesto de trabajo presentando ya solamente dolor muscular.