Parón reivindicativo de la hostelería: "Necesitamos un plan de rescate, no parches”

“Los hosteleros esperamos por Semana Santa como si fuera la salvación”. Lo dice Justo García, gerente del Yumay de Villegre, un establecimiento con solera que lleva meses sufriendo los embates de la crisis económica asociada a la pandemia por el nuevo coronavirus. Ayer fue uno de los empresarios que secundó el paro simbólico convocado a mediodía por la patronal de hostelería y turismo (Otea). En sus manos, un cartel con fondo rojo: “Un año de lucha”. “No se puede cerrar una puerta y quitar de trabajar sin poner ningún remedio. Nosotros llevamos seis meses cerrados y, cuando abrimos, lo hacemos al treinta por ciento de aforo. Ahora llega la Semana Santa, en mi casa la mejor época del año, porque si bien el verano es más largo en estos días estábamos a tope. El año pasado la perdimos y este año vamos camino de lo mismo, pero lo peor es la incertidumbre, el miedo de la gente… Esto no tiene nombre”. Al igual que Justo García, varios empresarios del llamado “Llinderu de la sidra” decidieron hacer un parón de unos pocos minutos en sus quehaceres en defensa de la hostelería.

El parón, no obstante, se siguió en mayor o menor medida según las zonas de Avilés. Algunos hosteleros echaron en falta “mayor unión” y subrayaron otras voces: “La política que seguimos casi todos los hosteleros es la de trabajar, que es lo que hacen los autónomos”. María José Díaz Modino, presidenta de la patronal de hostelería y turismo en Avilés, consideró que el paro convocado por Otea era “simbólico y reivindicativo”: “No está la cosa como parar. Queremos visualizar la situación en que vivimos desde hace un año, con muchas pérdidas en el camino”. Modino, que hace apenas unas semanas manifestó que “la hostelería necesita un plan de rescate, no parches”, ayer lamentó que en Asturias no se hayan flexibilizado las medidas en cuanto al turismo de interior o a la apertura de locales de hostelería para servir cenas. “Habría sido un alivio para la actual situación económica”, concluyó.

En Oviedo, varios hosteleros se han concentrado en la calle Gascona. El presidente de la Asociación de Sidrerías de Gascona, Pedro Camarés, habla de varios "dramas": el económico y el humano. Ha sido duro mandar al ERTE a muchos de los trabajadores. El sector dice no llegar ni al 30% de la facturación de hace un año y en algunos casos "no se cubren ni los gastos", tal como relata Fran Sánchez. En su cafetería eran 5 trabajadores y se han quedado en dos. Ahora todas sus fuerzas se centran en el verano. Sin él "el sector se muere y esta vez de verdad porque ya no hay créditos ni hay nada".

El seguimiento en Mieres a la protesta hostelera estuvo lejos de ser entusiasta. En general, la medida tuvo un flojo seguimiento. Antonio Celis, del “Entrecopas”, fue uno de los que respaldo la iniciativa: “Tenemos que estar juntos y no caer en el desánimo, aunque cada vez es más difícil no desesperar”. Este respetado hostelero está próximo a la jubilación, pero eso no le empuja a desligarse de los problemas del sector: “Lo que deberíamos hacer todos es no pagar los impuestos. Simplemente deberíamos ingresar los abonos en una cuenta y bloquearla. La insumisión fiscal parece la única solución”, señala. Celis subraya que la hostelería no pide ser eximida de pagar impuestos: “Lo que pedimos es que, si no trabajamos, pues que no se nos cobre”. Este veterano profesional sostiene que los políticos no entienden a los autónomos: “El problema es que ninguno de ellos ha tenido que tirar de un negocio en su vida. Sufrimos el castigo de soportar un sistema de políticos profesionales”.

Ayer, a las 20.30 horas, se celebró una concentración de protesta organizada por otros colectivos ante la Catedral de Oviedo, en la que los manifestantes acudieron con ropas negras en señal de duelo por un año de restricciones.