El agresor de Carragal quiso provocar otra pelea, “así, sin más”, tras noquearlo

Minutos antes habían declarado las amigas que iban con David Carragal en el momento de la agresión, ambas enfermeras. “Cayó de espaldas, estaba ya inconsciente, sin tono muscular”, indicó una de ellas al rememorar lo ocurrido cuando se marchaban de las fiestas de La Florida, sobre las cuatro de la madrugada del 11 de junio de 2019. Los tres jóvenes, declararon las amigas, llegaron en actitud chulesca y faltona, pidiendo tabaco y mechero en “plan insistente”.

“No hubo gritos ni insultos por parte de David, mi amigo no era de esos, era la mejor persona que tenía a mi alrededor”, dijo una de ellas, con la voz quebrada por la emoción y sin poder contener el llanto. Las dos amigas insistieron especialmente en este punto. El lunes los acusados indicaron que Carragal les amenazó diciendo que, si no dejaban de mirar a sus amigas, “les iba a rajar”. “Esas palabras no son de mi amigo, no hablaba así. Era muy bueno, pacífico. Una violencia así no la tengo alrededor, no esperas de nadie que se comporte así”, dijo B. P. F. Ninguna de las dos vio el momento de la patada, aunque una de ellas sí lo vio caer al suelo.

La otra amiga, S. C. P., también negó haber oído discusión alguna entre Carragal y los acusados. “Jamás le vi agredir o ponerse chulo con nadie. Siempre estaba de buen humor, de risa, de broma”. Las dos mujeres indicaron que, aunque el cudillerense había bebido unas copas, “no se tambaleaba y tenía reflejos”.

Cuando Carragal se desplomó, cuentan las testigos, los tres acusados se quedaron alrededor de él, esperando unos segundos a que se levantase –algunos apuntan que para seguir golpeándole–, pero al ver que había quedado inconsciente salieron corriendo. El cudillerense se había golpeado también con la cabeza contra el asfalto. El golpe, como describió uno de los acusados en su declaración policial, fue como si cayese una bola al suelo. Las amigas trataron de ayudar a David Carragal, que sangraba por la nariz y un oído. Intentaba hablar, pero era ya incapaz debido a la gravedad de la lesión que sufría. “Comenzó a moverse con espasmos y ya no tenía visión”, dijo una de ellas. A preguntas de la defensa de Jorge C., a cargo de Gabriel Cueto, esta testigo negó que los espasmos hubiesen provocado los golpes que al final le causaron la muerte.

Otras dos testigos de aquella noche aciaga declararon por videoconferencia desde Dublín (Irlanda), aunque no fueron precisamente esclarecedoras. Antes del incidente con Carragal, los tres acusados se dirigieron a ellas en actitud chulesca y molesta, preguntándoles por una calle y pidiéndoles tabaco. Una de ellas no vio el golpe, pero sí “cómo cayó para atrás y se golpeó contra el suelo. Ellos echaron a correr. Nos acercamos y como respiraba extraño le pusimos en posición de seguridad”.

La otra sí dijo haber visto la patada y cómo Jorge C. C. “echó para atrás la pierna”, preparándose para lanzar el golpe, como si fuese a darle a un balón. “Cayó sin flexionar las piernas, estaba inconsciente. Salió desplazado varios metros. El ataque fue de repente, no vio venir el ataque, fue muy rápido”, añadió.

Ya por la tarde, una amiga y compañera de trabajo de Carragal indicó que días después del incidente se reunió con el hermano de Jorge C. C. en Cabrales. “Me llamó para decirme que lo sentía muchísimo, que no justificaba la actitud de su hermano. Me contó que Jorge era un chico problemático que siempre la liaba, aunque nunca como esta vez”, aseguró. Además, dijo haber hablado con antiguos profesores de Jorge C. C., quienes le hablaron de informes según los cuales “es un antisocial desde los 12 años”. Carragal “era un amor de persona, siempre sonriendo, creativo, que se esforzaba en su trabajo. Nunca tuvo una actitud violenta o agresiva”.

Uno de los profesores de Jorge C. C. describió su actitud como “desafiante, como si me perdonase la vida”. “Empezó el curso con una mano escayolada. Luego nos enteramos de que se había cortado la mano dando un botellazo a uno. Presumía de su agresividad y de ir dando patadas a la gente por ahí”, aseguró.

La jornada de ayer se cerró con la declaración de José Carragal Garay, que hizo un canto en recuerdo de su hermano David: “Nunca vi a mi hermano meterse en ningún problema. En 33 años nunca se peleó. Era un tío con un corazón muy grande, todo bondad, es imposible que amenazase a nadie con rajarle. Lo veo imposible”.