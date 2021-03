Asturias sumó anteayer lunes 109 casos de infección por coronavirus. Esta cifra supone la prolongación de una “meseta” en la curva epidémica: la onda no acaba de bajar hasta los niveles considerados de bajo riesgo. De hecho, el Principado registra la tercera tasa de incidencia de los últimos 14 días más elevada de España (172 casos por cada 100.000 habitantes), solo por debajo de las contabilizadas en Madrid y el País Vasco.

El lunes se produjeron en Asturias 30 ingresos en planta y 5 en unidades de cuidados intensivos (UCI). Además, se registraron 28 altas hospitalarias. Actualmente, en los hospitales del Principado están ingresado en planta 218 pacientes con confirmación o sospecha de covid-19, y en las UCI otros 91. Anteayer se realizaron en la región 3.190 pruebas diagnósticas, con una tasa de positividad del 5,05 por ciento. Fallecieron dos personas: una mujer de 84 años y un hombre de 86.

Las críticas de Canteli.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se mostró ayer crítico con la norma que impide abrir hoteles y casas rurales en Semana Santa: “Es darle la puntilla al sector. Creo que es bueno que la gente esté en las casas rurales disfrutando y pasando estas fiestas. Pero yo no mando en ello. Yo pido que sea de otra manera, igual que pedí que la hostelería abra hasta un poco más tarde viernes y sábados, hasta las 10 de la noche”. El regidor ovetense apostó por una filosofía en la que “el tema sanitario se respete al 100 por ciento pero no nos olvidemos de la economía: hay gente que lo está pasando mal”. A juicio de Canteli, “es inconcebible que en Madrid esté entrando gente de todos los países sin control ninguno y que aquí, en Asturias, no pueda yo coger e irme de fin de semana a una casa rural a Llanes. No lo voy a entender. Creo que los que dictan las normas, si se sentaran un poquitín a pensar, tampoco lo entenderían”.