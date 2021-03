Ciudadanos de Asturias "centra" su posición: “Somos molestos para la izquierda y para la derecha”, dice Cuesta

Ciudadanos de Asturias quiere dar portazo a las polémicas y trató ayer de “recentrar” su discurso: ni más cerca del PSOE ni más enfrentado al PP. Nacho Cuesta, coordinador general del partido, reunió a su Junta Directiva y proclamó que Ciudadanos “es un partido molesto para la izquierda y para la derecha, porque no nos callamos, porque en vez de eludir los problemas los enfrentamos, porque en lugar de ocultar la corrupción la denunciamos”.

Tras la agitación política desencadenada por la decisión de Ciudadanos de apoyar una moción de censura con el PSOE contra el PP en Murcia, Cuesta se trató de quitar cualquier sambenito y afirmó que los sucesivos gobiernos socialistas no han hecho nada por frenar los males endémicos que sufre Asturias, y que “el resultado de las políticas fracasadas del PSOE es la descapitalización de Asturias, la crisis industrial, el paro, la despoblación o el abandono de lo rural, entre otras muchas cosas”. Dispuesto a cerrar capítulo, Cuesta proclamó que Ciudadanos de Asturias “no va a cruzarse de brazos, por mucho que intenten que lo hagamos”, y aseveró que desde la formación naranja “seguimos luchando contra la corrupción allá donde se produzca y caiga quien caiga, aunque eso nos perjudique”.

Tras dos jornadas de confrontación con el PP asturiano a cuenta de la llamada de los populares a que se integren en sus filas los descontentos de la formación naranja, Cuesta centró su mensaje en el PSOE: “Los sectores clave de la economía asturiana están muy tocados, ya lo estaban antes de la pandemia y la situación empeora cada día”, aseguró. Por ello, dijo, “nuestra prioridad es Asturias y lucharemos con todas nuestras fuerzas para sacarla del pozo en que se encuentra”. A modo de firma de la paz con el PP resaltó: “Para Ciudadanos ningún partido constitucionalista es su enemigo, pero no estamos dispuestos a dejarnos pisotear por nadie”, y resaltó que “lo que nos reclaman los ciudadanos son políticas valientes y políticos audaces, limpios, capaces de entenderse en vez de enzarzarse en enfrentamientos personalistas y estériles”.

Cs pide más proporcionalidad en el protagonismo en la Junta

El grupo parlamentario de Ciudadanos ha pedido terminar con la norma, pactada a principios de legislatura, que establece que los grupos de cinco o menos diputados tengan el mismo número de interpelaciones o asuntos a Pleno, sea cual sea su tamaño. En resumen, esa situación deja en idéntico protagonismo parlamentario a Ciudadanos (5 diputados), Podemos (4 diputados), IU (2 diputados), Foro (2 diputados) y Vox (también 2 escaños). Armando Bartolomé, diputado de Cs, reclamó revisar esa norma en reuniones de la Mesa, y ayer la portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, expresó su voluntad de que el debate vuelva a reabrirse. “Consideramos que no es equitativo que un grupo como el nuestro, con cinco diputados, tenga la misma capacidad de intervención que un grupo de dos diputados”, afirmó la portavoz de la formación naranja. “Con el actual reparto de cupos, la capacidad de control y orientación al gobierno es mínima y los ciudadanos no están representados de forma ecuánime”, aseveró. En otro orden de cosas, la Junta respaldó ayer en la comisión de Hacienda una proposición no de ley del grupo parlamentario de Ciudadanos para que se solicite la reducción del IVA para las peluquerías, pasando del 21% al 10%, decisión que compete al Gobierno central.