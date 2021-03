Llevan nueve años esperando a que la consejería de Educación reaccione, pero ya no aguantan más. El comité de empresa de los profesores de Religión de Asturias defenderán mañana los derechos de 250 docentes en una vista en la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Los sindicatos USO, ANPE, UNT y USIPA han interpuesto una demanda de conflicto colectivo contra el departamento de Carmen Suárez por cubrir reiteradamente las plazas vacantes con personal de las bolsas de sustituciones, excluyendo así al profesorado con contrato indefinido y más años de experiencia, que está sufriendo, además, reducciones de jornada a las puertas de su jubilación.

“Durante los nueve últimos años, han pasado por Educación tres consejeros y cinco directores generales que han mostrado una inoperancia absoluta. Creemos que esta forma de actuar se enmarca dentro de una estrategia de acoso y derribo a la asignatura de Religión a través del deterioro de las condiciones laborales de su profesorado”, se queja Gonzalo Menéndez Pelayo, secretario general de la Federación de Enseñanza de USO Asturias, que es el sindicato mayoritario dentro del profesorado de Religión. La clave del problema está en que en el momento que se produce una vacante a jornada completa, ésta es ocupada exclusivamente por un docente de las bolsas de sustituciones. Es decir, por un profesor de poca experiencia en lugar de por un profesional que acumula más méritos y años de clases de Religión.

¿Y por qué sucede esto según USO, porque no se ha vuelto a convocar un concurso de traslados desde 2012. Como consecuencia de ello, “los docentes indefinidos no pueden acceder a esas plazas, mientras que sufren reducciones de jornadas por el descenso de la matrícula de alumnos y el recorte de horas de formación” como consecuencia de las últimas leyes educativas. “Hay profesores que con 25 años de experiencia y con 60 años cumplidos se quedan con medias jornadas. No pedimos nada extraordinario: un concurso de traslados como el que se realizada todos los años para el resto del profesorado. Tampoco pedimos que se den las plazas a los docentes más veteranos, sino que se les de la oportunidad de optar a ellas”, aclara Menéndez Pelayo.

Ante la negativa de Educación a solucionar la problemática, dice Alfredo Mieres, de ANPE, “no hemos tenido otra salida que presentar una demanda de conflicto colectivo”. Con la esperanza, asegura la presidenta del comité de empresa, Montserrat García, de que los jueces “restablezcan los derechos de los trabajadores gravemente conculcados”. “La disculpa para no convocar un concurso de traslados el año pasado fue la pandemia, este la ley Celaá... Esto es una tomadura de pelo. Y lo único que nos queda es la justicia”, sentencia Gonzalo Menéndez Pelayo.