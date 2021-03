La asociación Compromiso Asturias XXI ha puesto en marcha un grupo de trabajo sobre educación. Está liderado por Ramón Rubio, director de la cátedra MediaLab de la Universidad de Oviedo, y por Reyes Ceñal, directora del colectivo y profesora asociada de la institución académica. El “Think Thank Educación”, como así se llama, nace con el objetivo de “compartir conocimiento e ideas dentro de un grupo de profesionales vinculados por origen con Asturias y desarrollando su actividad fuera de la región para aportar ideas e intercambiar conocimiento de cara a los retos educativos que se plantean a nivel mundial”.

El grupo de trabajo, que celebró su primera reunión el pasado 10 de marzo de forma telemática, está formado por Mauro Guillén, de la Wharton School (EEUU) y recientemente nombrado director de Cambridge Judge Business School (UK); Elena Liquete, jefa de desarrollo profesional de reclutamiento y experiencia del estudiante en The Dyson Institute of Engineering and Technology (UK); Jaime Pérez Martín, profesor experto en sostenibilidad en la Universidad Internacional de la Rioja; y María García, profesora en Windesheim Honours College (Países Bajos).