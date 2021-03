El grito desesperado de un padre asturiano por una vacuna: “Tengo 80 años y un hijo incapaz; ¿qué hago si enferma?”

“Yo no entro en valoraciones políticas, ni tampoco intento juzgar a nadie, tal vez sea un ignorante, pero lo que no puedo ver es cómo mi hijo contrae esta enfermedad con todas sus consecuencias y no soy capaz de cuidarlo, ni levantarlo de la cama, ni atenderlo como es debido”, explica. Teniendo en cuenta la disponibilidad progresiva de las dosis de vacunación, el Gobierno ha establecido un ejercicio de priorización teniendo en cuenta, según la estrategia, “principios éticos y criterios de riesgo”. El joven peñamellerano tiene reconocida una minusvalía del 65%, pero no la dependencia absoluta, con lo que no se incluye en las tablas de vacunación por el momento, donde sí figuran los grandes dependientes. “Nos dicen que ya nos llegará, pero es que igual es tarde”, se lamenta el padre.

“Temo mucho que acabe enfermando de covid y yo no sea capaz ni de llevarlo al servicio”, lamenta

Cuando sufre otros episodios febriles, el joven pierde totalmente la capacidad de valerse por sí mismo, con lo que eso conlleva. Se convierte en un enfermo inerte “de 1,80 y más de cien kilos de peso”, subraya el padre. “Yo llevo dos rodilleras y ando con una muleta, en casa no tenemos a nadie que nos ayude por la situación sanitaria que hay actualmente y temo mucho que él acabe enfermando de covid y que yo no sea capaz ni de moverlo para ir al servicio. ¿Y a quién llamamos si tiene coronavirus No voy a poner la vida de ningún vecino en riesgo solo porque mi hijo no está incluido en las prioridades de vacunación”, abunda.

El padre de Panes continúa con su grito desesperado. “Mi hijo pierde todas sus funciones cuando enferma, apenas tiene memoria, toma muchas medicinas, y los efectos de la fiebre causan estragos en su movilidad. En otras ocasiones no podemos predecirlo, pero ahora sí. Si sabemos que puede enfermar de covid y hay una forma de evitarlo, creo que lo justo, lo humano, sería evitarlo con una vacuna”, sentencia.