El hombre que dio una paliza a un abogado en Oviedo no declara ante la Policía pero sí ante las cámaras: "Tengo antecedentes, pero maduré"

Pero es posible que el letrado emprenda acciones contra él por otros delitos, como el de maltrato animal, puesto que, según aseguró la víctima, golpeó al caniche que paseaba, de nombre “Bruno” y que acabó huyendo despavorido. “Tiene una lesión seria en una pata”, indicó este martes el abogado. El letrado, además, se mostró molesto con la actitud exhibida por la mujer que estaba, según él, siendo maltratada. Y es que, en vez de detenerse a ayudarle tras la paliza, entró en el portal con el hombre que hasta unos momentos antes había estado “zarandeándola”. “No descarto denunciarla por omisión del deber de socorro”, indicó Carlos H. F., quien ha recibido el apoyo de numerosos abogados de toda España, dispuestos a defender sus intereses en cualquier proceso que se plantee.

Al parecer, durante su estancia en la Comisaría de Oviedo, el presunto autor de la agresión se negó a prestar declaración. Según fuentes cercanas al caso, se ha mostrado muy arrepentido por todo lo ocurrido ya que empieza a ser consciente de la gravedad de los hechos.

Carlos H. F. creyó literalmente que el ahora detenido le “mataba”. Cuando paseaba a su caniche “Bruno” por la calle General Elorza de Oviedo vio cómo un joven “zarandeaba” a la que parecía ser su pareja. El letrado hizo lo que debería hacerse siempre en estos casos y le gritó: “Basta ya”. “Su respuesta fue darme un puñetazo en la sien y cuando me tenía en el suelo lanzarme patadas contra la cabeza”, contó. El abogado cree incluso que pudo utilizar algún instrumento, del tipo puño americano, para golpearle cuando estaba tirado indefenso en el suelo. “Desahogó contra mí toda la rabia que tenía hacia ella”, relató la víctima. El agredido denunció la paliza en la tarde-noche del lunes ante la Jefatura Superior de Policía de Oviedo, donde reconoció fotográficamente al agresor, que tiene además un tatuaje muy característico en el cuello, lo que facilitó su identificación.

Algunos comentarios sobre que el agresor podría ser un “cliente descontento” han causado la indignación del abogado apalizado, quien reclama más sensibilidad para con las víctimas. Las imágenes del vídeo que grabó un vecino enfrente del lugar de los hechos son elocuentes: “Todas las patadas iban a la cabeza”.

El agresor, en la tele: “Tengo antecedentes, pero maduré”

El agresor no declaró ante las autoridades tras su detención pero sí mantuvo una conversación este lunes con los conductores de un programa de la cadena “Telecinco”, en el que admitió haber agredido al abogado aunque, alegó, este “fue a por él”, algo que Carlos H. F. niega. “En ese momento, lo reconozco; me arrepiento y no me siento orgulloso, le agredí”, indicó. Pero, añadió, “él vino también a por mí, me hizo daño en la mano, pero no presento parte médico porque la culpa es mía”. “Tal como me miraba y la inquina que tenía hacia mí, me conoce”, indicó. “Yo tengo antecedentes por malos tratos. Tengo 27 años, pero no fui buena gente cuando era más joven. Maduré y ya no me considero (un maltratador)... No soy una persona agresiva a la que le guste la violencia”, se describió. Y trató de congraciarse con la víctima: “Le quiero pedir perdón porque no son formas de actuar aunque te provoquen. Fue una reacción totalmente desmedida, innecesaria y muy agresiva”.