Mallada afea a Cuesta (Cs) que elija al PP “como adversario” cuando su partido “se desmorona”

La presidenta del PP asturiano, Teresa Mallada, no quiso quedarse ni una de las críticas lanzadas por el coordinador regional de Ciudadanos, Ignacio Cuesta, sobre los posibles contactos con los populares de militantes y cargos del partido naranja dispuestos abandonar la formación, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Cuesta acusó a Mallada de “maniobrar” para captar cargos de Ciudadanos, y Mallada le replicó ayer que no hay ninguna “ofensiva” más allá de convertir al PP en “la casa común” del centro-derecha, la “alternativa al socialismo y el populismo”. “Estamos encantados de tener las puertas abiertas para quien quiera trabajar para acabar con el sanchismo”, dijo Mallada. El PP reconoció contactos con militantes y cargos de Cs dispuestos a abandonar la formación naranja, sumida en una crisis tras presentar una moción de censura contra los populares en Murcia. Incluso Cs de Gijón asume que habrá fuga de militantes.

Hubo muchos matices en la declaración de Mallada, muy medida. En primer lugar, la presidenta de los populares se dirigió a Nacho Cuesta sin citarlo, y admitió que el hecho de no hacerlo era voluntario: “No voy a citarlo por respeto al pacto de Gobierno que hay en Oviedo (los populares gobiernan con Ciudadanos) y al alcalde, Alfredo Canteli”, dijo Mallada, quien insistió en que el gobierno de la capital asturiana “funciona muy óptimamente”.

Pero una cosa son las relaciones en el ámbito municipal y otra las que mantengan en la arena autonómica ambos dirigentes. Nacho Cuesta afirmó que la supuesta “maniobra” del PP para arrebatarle cargos suponía un ejercicio de “política ficción” de Mallada en vez de “frenar la oposición interna con la que (la presidenta) cuenta dentro del PP”. Mallada hizo una enmienda a la totalidad a esa afirmación: “Son declaraciones improcedentes que no solo demuestran desconocimiento de lo que sucede en mi partido, sino también de lo que sucede en el suyo propio”, avisó la presidenta de los populares asturianos.

Para Mallada, Cuesta ha elegido posición: “Me parecen graves esas declaraciones, que evidencian que se ha decantado por que su adversario sea el Partido Popular”, aseguró la líder de la formación conservadora, para quien la reacción de Cuesta en un momento “muy complicado” para Ciudadanos refleja “un enorme nerviosismo” ante las dudas sobre “cómo va a acabar su partido, en una situación muy complicada de la que ellos mismos han sido responsables, generando una enorme inestabilidad política”. La prueba, según Mallada, es que “mientras que el Partido Popular crece en Asturias, Ciudadanos se va desmoronando”. No obstante, dijo, no hará “leña del árbol caído”.

A primera hora de la mañana, el resposable de Ciudadanos en Asturias, Nacho Cuesta, había declarado al respecto que “era conocido” el afán del PP por atraer militantes de Ciudadanos, “en algunos casos de forma lícita y en otros no tanto, como en Murcia”. Eso sí, Cuesta negó tajantemente que esa situación pueda afectar al pacto con Canteli en Oviedo: “Funciona bien, somos dos partidos diferentes, a veces con diferencias que resolvemos de manera interna, pero el pacto es bueno sobre todo para la ciudad”, recalcó.

Para entrar en más matices, Cuesta indicó que dirigentes de Cs en otras comunidades expusieron que “no todo el PP es igual” y abundó en que “en Oviedo es completamente distinto” al tiempo que atribuyó los posibles movimientos regionales “a una estrategia nacional”.

Canteli, de puntillas

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), que participaba en el mismo acto que Cuesta, quiso pasar de puntillas por las desavenencias entre ambos partidos: “Nuestra relación es excepcional; si no contesto digo bastante. No voy a entrar en esto, no. Respeto a todo el mundo y cada uno dice lo que quiere, pero yo sé lo que tengo que decir yo y digo lo que siento: hay una relación magnífica que va en beneficio de Oviedo. No estoy en la polémica y habrá que preguntarle a quien está en ella”.