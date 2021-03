El consejero de Salud del Principado, Pablo Fernández Muñiz, afirmó esta tarde tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que Asturias está en "una buena situación ante la probable cuarta ola", ya que el 50% de los mayores de 80 años ya han recibido la vacuna en Asturias.

No obstante, recalca la decisión consensuada entre las comunidades autónomas de no relajar las medidas ante la pandemia en la próxima Semana Santa, "por la presión de algunos sectores que deben, por supuesto, recibir las ayudas necesarias, pero que no deben llevarnos a tomar malas decisiones".

En efecto, numerosos expertos alertan de la posible llegada de un cuarto envite de la pandemia en las próximas semanas. “En Asturias estamos en una fase de meseta, con una ocupación de la UCI menor del 30%, pero por encima de la media de España”, recuerda Muñiz, afirmando, en la línea de la Ministra de Sanidad, Carolina Darias, que "es posible que se vean ligeros ascensos" en una situación que, de momento, vive en Asturias un "estancamiento". En algunas comunidades autónomas, no obstante, se ven ya indicios de ascenso.

En cuanto a la interrupción de las inmunizaciones con la vacuna de AstraZeneca, mantiene el Consejero su apoyo a la decisión, pero recuerda que se sigue "vacunando a buen ritmo con Pfizer y con Moderna".

Finalmente, respecto al certificado de vacunación covid que la que la Comisión Europea planea implantar para este verano, muestra su preocupación por la posible “falta de acceso a ese beneficio a quienes no tengan acceso aún a la vacuna por alguna razón”, por lo que “adquiere mayor importancia todavía que consigamos vacunar a una gran proporción de nuestra población para las fechas en las que esté prevista su implantación a nivel europeo”.