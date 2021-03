Los salmones se dejan ver en los ríos, a punto de autorizarse la pesca sin muerte

Por otro lado, será el 11 de abril cuando comience la temporada con muerte –la más tradicional y con más arraigo en la región–, que se prolongará hasta el 15 de julio. El Eo y el Deva en sus zonas limítrofes quedan al margen del segundo periodo de pesca sin muerte ( 16 al 31 de julio). En cuanto a la trucha, reo y otras especie se pueden pescar desde este domingo hasta el 15 de agosto.

La pesca sin muerte tiene poco tirón en Asturias. Hasta ahora solo hay escogido un solo coto en las cuencas del Oriente, (Cares-Deva y Sella), concretamente para el 9 de abril, en el prolífico lance de Tempranes, uno de los mejores de la región, localizado entre Avalle (Parres) y Cañu (Cangas de Onís), en el curso medio-alto del río Sella. Es casi en vísperas del levantarse el telón a la campaña salmonera tradicional.

Por otra parte, Cangas de Onís prevé, igual que hiciera en la pasada edición, rendir homenaje al pescador que logre echar a tierra el primer ejemplar de la campaña salmonera en la cuenca del Sella, una vez de levante el telón a la pesca con muerte, el próximo 11 de abril, salvo que se retrase la apertura por la situación sanitaria que padece este país a causa de la pandemia por el covid.

Eso sí, lo que no se prevé es llevar a cabo la subasta pública del campanu del Sella en el marco del puente “romano”, aunque ello no impedirá que el afortunado pescador decida comercializarlo por su cuenta con alguno de los que pudieran estar interesados en ese “rey” de los ríos asturianos. En la cuenca del Narcea, más de lo mismo. Todo indica que la campaña con muerte no incluirá, al igual que el año pasado, la popular y famosa feria de Cornellana, en cuyo marco se suele subastar el campanu de Asturias. El covid trastocó el año pasado el calendario salmonero y este más o menos lo mismo.

La pasada campaña el primer salmón de Asturias se echó a tierra en mayo, en el coto El Güeyu del Narcea, en Pravia. Lo pescó Íñigo Fernández Amantegui, quien vendió el ejemplar a la sidrería El Bosque de Oviedo por 2.000 euros que posteriormente donó a la asociación contra el cáncer infantil Galbán. En el Sella fue el cangués Chechu Fierros Mori el que capturó el primer ejemplar de la cuenca, vendido también por 2.000 euros al restaurante La Ría del Campanu, de Ribadesella. Ambos pescadores recibieron un homenaje por las autoridades en sus respectivas localidades.

A estas alturas del año ya se dejan ver salmones en el curso medio de la cuenca del Sella, al menos por el lance de El Puente Romano, como ocurrió en la tarde de este domingo pasado, lo que hace presagiar buenos síntomas entre los ribereños cara al inicio de la campaña, si no surgen inconvenientes de última hora a causa de las restricciones por la pandemia. Del mismo modo, aparte de salmones, vuelven a notarse cantidad de cormoranes a lo largo de la ribera, ave que causa un grave perjuicio al hábitat piscícola. Sin duda, las dos caras de la moneda, en este caso de la pesca fluvial.

En el Narcea la temporada estará marcada este año por la ausencia de uno de los lugares más tradicionales en los que otear el río en busca de salmones: el puente de Quinzanas. La infraestructura ha sido desmontada para arreglarse, así que los pescadores tendrán que buscar otro lugar.

La caza del jabalí se adelanta dos semanas al 15 de agosto