Continúa el juicio contra Jorge C. C., el presunto autor de la muerte de David Carragal en la noche del 11 de junio de 2019 cuando se marchaba de las fiestas de La Florida en Oviedo. Este miércoles, en la tercera jornada de la vista con jurado que se sigue en la sección tercera de la Audiencia, declararon los médicos que atendieron al maestro cudillerense a lo largo de la semana que estuvo en coma. De especial relevancia fue el testimonio del doctor Camilo González Fernández, que atendió al profesor hasta que murió y que también declaró como perito, puesto que elaboró un informe a petición de la jueza instructora. Lejos de las dudas planteadas por sus otros compañeros sobre el origen de las lesiones de Carragal, Camilo González fue contundente: “Carragal murió por la patada, no por la caída”. Gabriel Cueto, letrado del presunto homicida, trató de rebatir los argumentos del doctor González con tanta vehemencia –ponen en solfa toda la línea de defensa– que el magistrado presidente del tribunal del jurado, Francisco Javier Rodríguez Luengos, se vio en la obligación de pedir mesura al letrado: “Tranquilícese, me va a comer al testigo”.

A la pregunta de qué mató a David Carragal, el doctor González respondió que “una hemorragia en la zona frontobasal izquierda, causada por el contragolpe; esto es, el impacto del cerebro contra la cavidad craneal por el fuerte traumatismo sufrido en la zona contraria de la cabeza, el área parieto occipital derecha alta, donde había una fractura de siete centímetros”.

Su tesis es que Carragal recibió una fuerte patada en la parte derecha de la cabeza. Comparó este tipo de lesión a la que sufren los niños pequeños a los que se somete a un zarandeo violento. Y llega a esta conclusión, explicó, no solo a través de los testimonios de los testigos, que indicaron que Carragal había sufrido un fuerte golpe en la parte derecha de la cabeza y que había caído hacia atrás y hacia la izquierda; sino que también tuvo en cuenta una teoría forense según la cual las lesiones situadas en la parte superior a la línea del ala del sombrero son, en un 76 por ciento de los casos, debidas a agresiones violentas, del tipo de las patadas, o golpes con objetos contundentes.

Craneoestato

En la autopsia, los forenses encontraron otras lesiones en la cabeza de Carragal, pero el intensivista las atribuye a las prácticas que se aplicaron a la víctima para salvarle la vida. Por ejemplo, una infiltración hemorrágica en el músculo temporal la atribuyó a la aplicación de un craneoestato, un soporte para la ejecución de radiografías de cráneo; o a un desplazamiento del hematoma parieto occipital al músculo temporal.

Los forenses, sin embargo, también atribuyen las lesiones más graves al impacto contra el suelo. Se trata de una cuestión importante, que marcaría la diferencia entre una condena por homicidio y otra por homicidio imprudente. González rechazó que tanto la fractura de la zona parieto occipital derecha, como la hemorragia del área frontobasal izquierda, fuesen debidas a la caída. “Hubiesen quedado lesiones externas”, aseguró. El sonido que se escuchó al golpear contra el suelo, añadió, no prueba que se hubiese producido lesión alguna. Indicó que Jorge C. C., que llevaba calzado de verano, pudo causar de todos modos la fractura en la cabeza de Carragal. “Un boxeador con guantes puede causar una fractura malar”, justificó. Y rechazó que Carragal, cayendo hacia la izquierda, hubiese doblado la cabeza de forma que se lesionase en la parte derecha de la cabeza: “No era la niña de ‘El exorcista’”. La crudeza con la que se habló de las lesiones de la víctima en esta sesión afectó extremamente a sus familiares, a alguno de los cuales se le vio llorar.

Por otro lado, los entrenadores del Llanes y del Lealtad de Villaviciosa, donde jugó Jorge C. C., negaron que se hubiese comportado alguna vez de forma violenta en el campo y entrenamientos.