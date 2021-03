Carragal murió al golpearse contra el suelo y no por la patada, dicen los forenses

El juicio por la muerte de David Carragal abordó este jueves en la sección tercera de la Audiencia una cuestión crucial y las partes echaron el resto para acercar al jurado a sus tesis. Los forenses judiciales defendieron de forma taxativa que el cudillerense falleció a consecuencia del golpe que se dio contra el suelo, y no por el impacto que le habría propinado el llanisco Jorge C. C., por el que se enfrenta a penas de entre 11 y 16 años de cárcel. La acusación particular recurrió a los catedráticos de Medicina Legal y Patología Médica de Madrid Carlos Perezagua y Javier Ladrón de Guevara, quienes calificaron de imposible que la lesión por “contragolpe” de la que murió el cudillerense fuese causada por la caída al suelo y defendieron que fue la patada en la cabeza la que causó las lesiones. Los peritos de la defensa sugirieron, sin embargo, que la patada no fue tan violenta y que si la víctima cayó al suelo pudo ser porque estaba en estado de ebriedad.

Los forenses José Antonio Sánchez y César Luis Conti se mantuvieron firmes en su hipótesis porque “es una lesión causada por una caída de libro”, frente a lo que mantuvo este miércoles el médico de la UCI que trató a Carragal y que culpó a la patada de las lesiones que mataron al profesor.

Conti explicó que los golpes en una cabeza estática no generan lesiones por contragolpe –Carragal murió por una hemorragia en la zona frontobasal izquierda, motivada por un traumatismo con fractura al otro lado de su cabeza, en el área parieto-occipital derecha alta–, sí cuando la cabeza está en movimiento, como por ejemplo con un golpe contra el suelo. En esos casos, “el cerebro no se detiene. En patadas, apenas hay contragolpe”. En el caso de Carragal, “la patada no hizo nada, ni dejó lesiones”. Conti fue más allá y añadió: “No puedo asegurar que haya habido una patada”, aunque se ratificó en que la muerte había sido “violenta y homicida”.

Perezagua –su informe hizo que se reabriese hace poco el caso de “La Veneno” y realizó las autopsias por las muertes del incendio del “Alcalá 20”– y Ladrón de Guevara, peritos de la acusación particular, se opusieron al informe forense judicial. “Un golpe contra una cabeza estática puede causar una lesión por contragolpe. Ya fue descrito en los años veinte por el doctor Cushing. El encéfalo choca contra la otra cara contraria del cráneo. Además, la fractura que presenta en la zona parieto-occipital está encima de la llamada banda del sombrero, lo que apunta a una agresión”, indicó Perezagua.

Y negaron que se hubiese causado la lesión al golpearse contra el suelo. “El occipucio, la parte de atrás de la cabeza, protege de las caídas, es una zona preparada para recibir impacto, más si se tiene pelo. Además, Carragal era una persona deportista, con musculatura, lo que ayuda a no caer a plomo”, añadieron. Y sentenciaron que “la caída no dejó ninguna lesión”, rechazando que los golpes contra el suelo dejen lesiones por contragolpe como las que presentaba la víctima.

Carlos Badia Menéndez, experto en medicina forense de la defensa, sostuvo que “la patada produjo una contusión, lesiones leves; las lesiones severas fueron al golpear el cráneo contra el suelo”. Y es que “la patada fue en el temporal, donde había infiltraciones, mientras que la fractura se produjo hacia el occipital y la base del cuello”. Eso sí, admitió que “la patada fue lo suficientemente fuerte como para provocar un nocaut”.

Un perito criminalista de la defensa –cuyas credenciales motivaron un animado debate en la sala, al sostener la acusación particular que su título, obtenido en la Universidad de Bruselas, no existía en España–, defendió que la patada lanzada por Jorge C. C. “no fue tan grave”, y terminó admitiendo que parte de su informe era un copia y pega de la web manga de artes marciales “A base de golpes”. Finalmente, un médico especialista en valoración del daño corporal recién jubilado, propuesto por la defensa, sugirió que Carragal pudo perder el equilibrio debido a la alta tasa de alcohol que presentaba.

En la mañana de hoy tendrán lugar las conclusiones finales y más tarde el jurado se reunirá para deliberar este complejo caso.

Un wasap al presunto agresor: “El pavo murió, tienes que declarar”

La jornada de este jueves se había iniciado con la declaración del jefe de la UDEV de la Policía y otro agente que realizó el volcado de los teléfonos móviles de los implicados. Las conversaciones de WhatsApp son ilustrativas del estado emocional en el que se encontraban los implicados. El 14 de junio, tres días después de la agresión, Jorge C. le mandó un extracto de noticia a Ramón B.: “Somos nosotros, tío, seguro”. Y más tarde: “Pero, ¿cómo que le pegamos una paliza? Le di una contada”, añadió el presunto homicida.

Ya el día 17, tras la muerte de Carragal, Ramón B. le mandó: “El pavo murió por la mañana a las tres, tienes que declarar”. Antonio S. terció: “Nos están buscando”, a lo que Jorge C. respondió: “A ver si nos encuentras, pitufo cabrón (...) Si no lo duermo, nos duerme”.

Luego, Jorge C. trataba de racionalizar lo ocurrido: “Él (Carragal) le dijo algo a Ramón, iba a por nosotros. Le di una sola vez y largamos porque cayó para atrás”. Los agentes rechazaron que los mensajes hayan sido manipulados.

El jefe de la UDEV explicó que, cuando Jorge C. C. y sus amigos se entregaron en Comisaría, la Policía ya los había identificado e iniciado las gestiones para detenerlos. A las cinco y media de la tarde, Jorge C. C. fue identificado por dos de las testigos. El presunto homicida se presentó en la Comisaría con su abogado, Gabriel Cueto, a las ocho y media. Estos datos son importantes de cara a establecer si Jorge C. C. colaboró con la justicia, tal como sostiene su defensa.