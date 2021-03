El compromiso del Gobierno para arreglar la situación de los interinos que genera recelo en el colectivo en Asturias

Los interinos del Principado desconfían de la solución que dé el Gobierno central a los contratos de larga duración en fraude de ley, exigida por la Unión Europa (UE) para no bloquear a España los fondos de reconstrucción por la pandemia. El Ejecutivo se ha comprometido con la UE a realizar una reforma para ello antes de que acabe el año. El sindicato CSIF, que ya se ha reunido con Miquel Iceta, ministro de Política Territorial y Función Pública, para abordar esta espinosa cuestión cree que el Gobierno central está por la labor de “facilitar” una solución al personal temporal de larga duración, 800.000 trabajadores en el conjunto de España, de los que unos 12.000 son asturianos. Iceta anunció ayer en el Congreso que el Ejecutivo quiere sancionar ese abuso y criticó que las administraciones tengan personal a su servicio durante 15 o 20 años sin hacerlo fijo.

“El Gobierno habla permanentemente de reducir la temporalidad al 8 por ciento, pero nunca habla de los contratos en fraude de ley por no respetar lo que dice el Estatuto Básico del Empleado Público de que no pueden exceder los tres años de duración. El verdadero problema es la alta tasa de temporalidad ilícita o abusiva”, esgrimió Antonio Navarro, presidente del SINTTA y miembro también de la “plataforma estatal de temporales públicos 15F”, quien apunta la hoja de ruta que, a juicio de los interinos, debería ponerse en marcha para dar solución a una ilegalidad advertida por Europa. “En primer lugar, habría que paralizar las ofertas públicas de empleo para que no incluyan puestos que desempeñan interinos de larga duración y luego llevar a cabo una inspección, similar a las que se hacen a la empresa privada, para definir qué puestos están en fraude de ley y garantizar la fijeza de ese personal hasta que se jubile”.

Sergio Fernández-Peña, presidente del sindicato CSIF en Asturias, cree que la intención del Gobierno central pasa por “facilitar” la continuidad de los interinos de larga duración en los puestos que vienen ocupando “mediante una modificación legislativa, que deben hacer los políticos en el Congreso; no es una labor que competa a los sindicatos”.

El ministro Miquel Iceta se comprometió ayer en el Congreso a “prevenir y sancionar el abuso y el fraude de la temporalidad” de tal forma que ese tipo de contratos tengan un “carácter excepcional y no sean, como en la actualidad, el 30 por ciento de los existentes en el conjunto de las administraciones públicas de España. “A todos nos conmueven esas informaciones que hablan de personas que están 15 o 20 años ejerciendo sus funciones en la Administración sin un contrato fijo. No puede ser, la ley lo ha de prohibir”, declaró Iceta en el Congreso. LA NUEVA ESPAÑA publicó el pasado domingo un reportaje en el que daba voz a seis empleados del Principado que acumulaban en total 117 años en contratos ininterrumpidos, con antigüedades individuales entre los 15 y los 35 años, y ponían cara a la incertidumbre en la que vive un colectivo que ve peligrar su puesto por las ofertas públicas de empleo (OPE) que bien están ya en marcha o que proyecta el Principado. Al día siguiente, el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, sostenía que la solución a este problema, que admitía “complejísimo”, debe venir del Gobierno central. En su estreno como ministro ante la Comisión de Política Territorial y Función Pública, Iceta sostuvo que “si una persona está en una Administración haciendo una labor que es permanente, lo normal es que la desarrolle desde un contrato fijo”.

Iceta, por otra parte, se mostró partidario de una “internalización de servicios, porque hay servicios que cuando se externalizan acaban costando más que si se desarrollan desde la Administración”.

El nuevo titular de Función Pública, que ha sustituido en esa cartera a Carolina Darias tras su paso al Ministerio de Sanidad, también ha reconocido que uno de los retos inmediatos para la Administración en materia de empleo es el envejecimiento de su plantilla, una cuestión que también ha advertido en Asturias el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño. “Hay que repensar los mecanismos de selección y modernizar los perfiles profesionales en el empleo público”, trasladó Iceta en un planteamiento que, en el ámbito del Principado, también maneja el vicepresidente Cofiño de cara a la reforma de la Administración autonómica que le ha encargado Adrián Barbón para impulsarla en el transcurso de la presente legislatura (2019-2023).