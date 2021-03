La reforma del reglamento de la Junta General del Principado para permitir el uso del asturiano a todas las personas que intervengan en la Cámara autonómica es constitucional. Así lo decidió ayer el pleno del Tribunal Constitucional tras un intenso debate en el que no hubo unanimidad sobre la utilización en sede parlamentaria de una lengua que aún no es oficial. De hecho, una de las magistradas hará un voto particular a la sentencia, cuyo contenido íntegro, más allá del mero fallo, se conocerá la próxima semana. El Constitucional también dará a conocer el contenido del citado voto particular, de su vicepresidenta Encarnación Roca i Trias.

La sentencia del Tribunal Constitucional, cuyo ponente es Cándido Conde Pumpido, tumba el recurso contra el reglamento de la Junta General, que había formalizado Vox, según confirmaron a LA NUEVA ESPAÑA fuentes conocedoras del dictamen, y da validez en términos constitucionales al reglamento del parlamento asturiano. Al cierre de esta edición, la dirección de Vox no había tenido ninguna comunicación oficial del fallo. Pero según pudo saber este periódico, el Pleno del Constitucional finalizó precisamente con la deliberación del recurso sobre el uso del asturiano en el parlamento autonómico, caracterizada por un interesante debate, ya que la posición de la magistrada que hará el voto particular “tiene mucho contenido”, según las mismas fuentes. Vox recurrió la reforma del reglamento de la Junta, que fue aprobada el 1 de julio con votos del PSOE, Podemos, IU y Foro para evitar que se reprodujeran situaciones como la que vivió la consejera de Cultura, Berta Piñán, cuando no pudo usar la llingua porque diputados de la derecha afirmaron que no la entendían. Ante esa situación, los tres grupos de la izquierda agilizaron la reforma del reglamento, que hasta ese momento autorizaba el uso del asturiano a los diputados pero no a los que no lo son, como la citada consejera. La reforma permite que cualquier persona pueda intervenir en llingua en la Cámara asturiana, sea o no parlamentario. Vox justificó su recurso en que el asturiano no es oficial.

La polémica no se hizo esperar. Rosa Díez, la expresidenta de UPyD, manifestó en redes sociales que “los niños asturianos, que ya tienen de por sí un futuro complicado en una de las regiones más deprimidas de España, van camino de que la coalición tóxica entre comunistas y socialistas les imponga la educación en bable. Esta gentuza no tiene perdón”. Unas palabras a las que replicó Adrián Barbón, el presidente del Principado: “Primero, para hablar de Asturias, hágalo desde el respeto. Segundo, para hablar de la política asturiana, infórmese: aquí no hay ninguna coalición de gobierno, aquí hay un Gobierno de la FSA-PSOE. Tercero, la Junta General fue elegida por el pueblo asturiano. Se llama democracia”.