La cruda reflexión de una hostelera tras el cierre de Siero: “Madrid está lleno de guiris pero uno de Lieres no puede tomar un café en su pueblo”

“Madrid está lleno de franceses y Baleares de alemanes, de guiris, pero en mi local un vecino no puede entrar a desayunar un café y un pincho”. La reflexión es de Elisabeth Campo Rego, propietaria del Mesón Feteli, ubicado en Lieres (Siero), y la hace al día siguiente de que se haya dado a conocer que el municipio volverá al cierre perimetral a partir de mañana, sábado. Con ello regresarán también las restricciones sanitarias y la “ruina” para el sector del que vive esta joven, que se hizo cargo del negocio hace seis años, tras jubilarse sus padres, anteriores titulares.

“Es que no lo entiendo, que otra vez no podamos usar el interior de los locales. Eso sí, cumpliendo todas las normas sanitarias, como hasta ahora, por supuesto. Pero esto es incomprensible, que yo me quedo con 4 mesas fuera y ni por la mañana, a primera hora, va a parar nadie ni si hace frío, como es habitual en Asturias, va a sentarse la gente al fresco”, señala.

Las restricciones que acompañan a la entrada de Siero de nuevo en la denominada fase “4 Plus” implican que la hostelería solo puede servir en el exterior. “Lo que me va a pasar, a mí y a todos es lo que ya me ocurrió cuando el otro cierre perimetral. Que había mucha gente, clientes habituales, que me decían que tener que desayunar en la terraza por la mañana no era plan. Imagínate, yo abro a las seis de la mañana para gente que va a trabajar. El primer cliente entra a las seis y diez. ¿Se va a tener que sentar en la terraza afuera? Ellos mismos te dicen que tienen Nava a menos de seis kilómetros y allí está todo abierto y sin problemas de poder estar dentro de los bares. Y la gente va a tirar para allí”, señala, entre molesta y muy preocupada por el futuro, el de su negocio y el de las familias que dependen de él.

“Tengo dos trabajadoras a jornada completa que estuvieron en ERTE y ya se habían incorporado. Una tercera persona había finalizado su contrato en noviembre y se fue a casa. Pero ahora la había llamado de nuevo para que se incorporara, este lunes. Ahora me dicen que tengo que volver a cerrar ya”, señala.

Solo las terrazas

Elisabeth Campo está indignada. Y triste. “Porque yo considero que ya tenemos bastante castigo con el cierre perimetral de Siero, otra vez, como para que encima nos obliguen a tener solo las terrazas”, explica.

Durante la mañana circuló por las redes sociales un vídeo suyo en el que sugería la posibilidad de seguir usando el interior de los locales y que si todos los hosteleros lo hicieran “la unión haría fuerza y sería más complicado que multaran o vinieran a por todos a la vez”. No obstante, ella matiza y aclara el sentido de sus palabras: “Yo tampoco intento hacer una guerra. Lo que trato es de que nos dejen trabajar en el interior de los locales, que me parece comprensible. Que vuelvo a lo mismo, que un francés puede venir a Madrid a hacer lo que le dé gana, pero uno de Lieres no puede entrar a tomar un café en su propio pueblo. No tiene sentido. Y digo unirnos para hacer algo, digo que si todo el mundo abrimos el interior de los locales tal vez haríamos fuerza. Ojo, respetando las normas, que yo llevo un año entero haciendo las cosas bien y más que bien”.

Quien también destaca que las cosas se están haciendo bien y no entiende las medidas sobre los locales es Loreto García Gutiérrez, de la sidrería El Madreñeru, de la Pola. “Teníamos ya la esperanza de la Semana Santa, de estar abiertos, de levantar la cabeza, pero otra vez nos la pisan. Porque cuando pase este primer período del cierre perimetral, los hosteleros polesos estamos convencidos de que lo van a prolongar y llegamos a Semana Santa o más allá así”, señala.

“Que los bares no tienen la culpa, que no se entiende que vayan sobre nosotros, que la prueba es Lena, donde están con cierres desde enero y aun así no son capaces a levantar cabeza”, señala, para concluir que la situación a la que se aboca el sector es de ruina.