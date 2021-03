La fiscal Ana María Fidalgo ha incrementado su petición de condena respecto de Jorge C. C., por el homicidio de David Carragal el 11 de junio de 2019, elevándola a 15 años de cárcel frente a los 11 de su escrito de acusación. Se trata de la máxima condena que puede aplicarse por ese tipo de delito. Para la fiscal ha quedado suficientemente probado que Jorge C. C. propinó una patada violentísima a David Carragal, que cayó al suelo sufriendo las gravísimas lesiones que le llevaron a la muerte.

Fidalgo indicó que Jorge C. C. tuvo que imaginar que Carragal podía sufrir graves lesiones graves o incluso matarlo al golpearle en la cabeza, máxime al tratarse de una persona bebida. “Jorge iba a buscar bronca y pelea, era la forma que tenía de divertirse. Esa misma noche tuvo otros dos incidentes”, ha indicado la fiscal. Fidalgo ha resaltado la falta de empatía de Jorge C. C., que huyó del lugar y que tras saber que Carragal estaba en la uvi escribió en WhatsApp: “Ja, ja ja, a dormir a su bar, amigo. Así aprende la próxima vez a dejarnos marchar”.

Para la fiscal es irrelevante si las lesiones que le mataron las produjo la patada o la caída. Ningún experto se puso de acuerdo. En mi opinión, la caída fue por la caída. Y explicó el caso de su propia madre, que cayó al suelo y sufrió una lesión parecida a la de Carragal. Para la fiscal, no hay solución de continuidad entre la patada y la caída. Negó que hubiese alevosía, como sostiene la defensa, frente a la tesis de la acusación particular, pero niega, contra lo que dice la defensa, que concurran las atenuantes de confesión, reparación del daño o arrebato. Para la fiscal tampoco se ha producido un delito de omisión del deber de socorro, como sostiene la acusación particular.

Ésta, a cargo de la familia de Carragal, bajo la dirección letrada de Ángel Bernal, mantiene 16 años de prisión por asesinato. La defensa ha admitido que hubo un delito de lesiones en concurso ideal con un delito de homicidio, por el pide un año y nueve meses de cárcel.

Esta mañana se están desarrollando en juicio los informes finales de las partes, tras lo que se conformará el objeto de veredicto y el jurado se reunirá a decidir si considera culpables a los acusados.