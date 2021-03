El criterio de evaluación del Observatorio de la Dependencia fue tachado de poco coherente por la Consejería de Derechos Sociales del Principado, porque pese a subir la nota de Asturias, la región continúa suspendiendo para la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. Además, según el Principado, tampoco se ajusta el gasto en el año 2020, ya que las cuentas no se cierran hasta abril, por lo que las cifras que aplica el Observatorio son solo estimaciones.

El estudio, de ámbito nacional, señala a Asturias como ejemplo de gestión en el último año, especialmente complejo por la pandemia de coronavirus y los confinamientos. Pero aun así, la nota se queda en el 4,3. “lo que invita a hacer una reflexión sobre este modelo, que va quedándose cada vez más desfasado”, señalaron desde el Principado.

Asturias fue la segunda comunidad en la que más creció el número de beneficiarios en 2020, al poner en marcha un plan de choque para reducir la lista de espera de la Dependencia y el periodo de “limbo”, como se denomina al tiempo que pasa desde que se reconoce el grado de dependencia hasta que se recibe la ayuda, bien en aportación económica o en servicios de atención. Aun así, según el Observatorio, los dependientes atendidos en el Principado son pocos en relación a los potenciales usuarios.

“Penalizan a Asturias porque el porcentaje de personas mayores de 65 años que solicitan el reconocimiento de la situación de Dependencia es inferior a la media nacional. Es como si penalizaran el sistema de salud por tener pocas personas enfermas y no valorar que es porque apostamos en primer lugar por la autonomía personal”, indicaron fuentes de Derechos Sociales. Y explicaron que “una escala en la que se valore positivamente a aquellas regiones que cuentan con más personas dependientes, con independencia de que estén o no atendidas, no parece muy coherente con el espíritu de la ley, que es “de Promoción de la Autonomía Personal” en primer lugar y “de Atención a la Dependencia” cuando ésta surja”.

Otro punto de malestar en la Consejería de Derechos Sociales con el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales se refiere a la inversión en Dependencia. Según el Observatorio, en Asturias fue de 5.794 euros, y el gasto por habitante, en 126,4, en ambos casos por debajo de la media nacional de 6.506 y 152,8 euros, respectivamente. “Son meras estimaciones, ya que el Principado aún no ha certificado el gasto total de 2020, pero ha sido muy superior”, señalaron desde la Consejería.