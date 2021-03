El Tribunal Supremo puso ayer punto final al “caso Kaype”. El Ayuntamiento de Llanes no tendrá que pagar ni un euro a los propietarios del hotel, situado en primera línea de la playa de Barru. El Alto Tribunal no ha admitido a trámite el último recurso de la propiedad, Carrera y Pérez S. L., por “falta de fundamentación suficiente” y al no existir en la resolución recurrida, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), “un apartamiento consciente y deliberado de la jurisprudencia existente”. La resolución es firme.

El Supremo ratifica así la decisión del TSJA que, hace un mes, libró al Ayuntamiento de Llanes de pagar los 19 millones de euros por daños y perjuicios que reclamaban los propietarios del Kaype por el derribo parcial del hotel, tras ser anuladas las licencias municipales que posibilitaron la obra, concedidas por anteriores mandatarios socialistas .

La cantidad reclamada por la propiedad al Ayuntamiento surgía de sumar el “daño emergente” por las obras ejecutadas (4,6 millones); los “gastos adicionales” derivados de la ejecución y la paralización de los trabajos y la compra de fincas anexas y otros gastos (4,9 millones); el lucro cesante (8,9 millones); los ingresos perdidos al tener que precintar varias habitaciones (246.000 euros) y los daños morales (457.000 euros). La jueza del “caso Kaype” había concluido en febrero que la reclamación patrimonial de la propiedad por los daños y perjuicios derivados de la anulación de varias licencias, que desembocó en la orden judicial de demoler parte del hotel, fue presentada fuera de plazo, dos años y medio tarde, por lo que había prescrito cualquier derecho indemnizatorio.

Los tribunales habían anulado las licencias, entre otras razones, porque el Ayuntamiento permitió agrupar tres parcelas con calificaciones urbanísticas diferentes (una urbana consolidada y dos no consolidadas), lo que supone una infracción ilegalizable, que obliga a reponer el suelo afectado a su situación anterior. Además, la licencia de obras concedió a la propiedad mucha más edificabilidad que el máximo legal permitido.

Las obras para ampliar el Kaype comenzaron en febrero de 2013, sin licencia municipal. Fueron paralizadas por orden judicial en octubre de 2014, tras solicitarlo el Gobierno del Principado, una vez que el anterior gobierno socialista llanisco se negó a modificar la licencia de obras para adaptarla a la legalidad vigente, como le había ordenado la Dirección General de Urbanismo.