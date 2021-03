Arranca la pesca del salmón en Asturias: "buenas condiciones", un lance muy popular que se pierde y quejas en el Oriente

“No sé si podremos pescar en los alrededores, dependerá de la dirección de obra si nos lo permiten o no, pero no sé desde dónde vamos a poder tirar”, comenta Enrique Berrocal, presidente de la sociedad de pescadores “Las Mestas del Narcea”, quien lamenta que el pozo “La Cerezalina”, uno de los más prolíficos del Narcea, sea coto este año. Algo que se agrava cuando en el Narcea están sin el emblemático y famoso puente Quinzanas, que esta temporada sería coto parcial los martes y miércoles. “Es un fastidio para los que llevaban años esperando que les tocase Quinzanas”.

Las cañas vuelven a los ríos y, en el caso de la cuenca Nalón-Narcea, las condiciones son óptimas para la pesca, en una época en la que el suelo es muy claro y se ve muy bien. “El Narcea, en concreto, baja precioso, algo más alto por la crecida pero es una virguería para pescar”, señala Berrocal, quien considera que sería conveniente que lloviese un poco “porque con agua los salmones se esparcen por todo el río y los pescadores también”. Cada vez más aficionados acuden al Narcea, que aporta cada año tantas capturas como el resto de ríos de la cornisa cantábrica juntos.

Y en la zona oriental de Asturias, las aguas también lucen en espectaculares condiciones. El Sella y la cuenca Cares-Deva discurren “algo bajos pero estupendos para la pesca”, apunta Antón Caldevilla, presidente de la sociedad de pescadores “El Esmerillón”. Eso sí, se muestran “súper fastidiados” por los cambios en la normativa de esta temporada. Los últimos 15 días de pesca con muerte, en la primera quincena de julio, se prohíbe la pesca con ninfa y solo se permite a mosca, la técnica más tradicional y, al mismo tiempo, complicada.

“Veda encubierta”

En el caso de los ríos orientales, con poca carga de agua en verano, esto es un problema para lograr capturas: “Es una veda encubierta, estos ríos no son aptos para la mosca porque tienen poca agua y menos en verano, en cuatro sitios y de manera muy irregular”, explica Caldevilla. Por ello, estima que se capturarán menos ejemplares que el año pasado. “Luego dirán que no hay salmones pero es porque no nos dejaron pescar, a mosca no salen”, añade. Además, afea que la sociedad no ha recibido respuesta del Principado de Asturias al recurso de alzada que presentaron contra la normativa vigente por las diferencias de cupos en coto y zona libre, entre otros.

Por su parte, en la zona occidental de Asturias, los ríos Esva y Eo también bajan en buenas condiciones para el arte de la pesca. Y, en ambos casos, con entradas de salmones en lo que va de mes. Y eso que el Esva el año pasado tan solo aportó una captura en toda la temporada. “Ya se están viendo y suelen entrar del mar en piña, así que esperamos que haya ejemplares y se pesquen más”, señala Emilio Fernández, presidente de la sociedad de pescadores “La Socala” del Esva.

Albergan esperanzas porque en el muestreo del Principado de Asturias realizado con buzos el año pasado se contabilizaron más de cien salmones. “Muchos entran a partir de mediados de julio, cuando ya se acaba la temporada de pesca, y siguen entrando hasta octubre para el desove natural”, detalla. Además, prevén soltar esta primavera más de 30.000 alevines de la especie como repoblación.

También el río Eo, en la frontera con Galicia, está “perfecto” para pescar con un nivel y color del agua “muy buenos”, apunta Pepe Pérez, “Barbas”, gancheiro del cauce. Y son optimistas en cuanto a las capturas: esperan entre 40 y 50 salmones echados a tierra. Además, el Eo, y también el río Deva, quedaran completamente al margen del segundo periodo de pesca sin muerte, en la segunda quincena de julio: allí no se podrá echar la caña.

Por lo general, las sociedades de pescadores advierten que el retorno de salmones a los ríos ha comenzado. En la pasada época de desove, entre noviembre y mediados de enero, se vieron muchos ejemplares por todas las cuencas y, en el caso del Narcea, destaca la presencia de la especie en afluentes que llevaban años sin el rey del río, como el Nonaya, en Salas, o el Pigüeña, a la altura de la pasarela de Villanueva, en Belmonte de Miranda. En cuanto a la trucha, reo y otras especies fluviales se pueden pescar desde este domingo y hasta el próximo 15 de agosto en todos los cauces de Asturias.