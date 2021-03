En la Entidad de Sostenibilidad y Certificación Forestal del Principado de Asturias (ESCRA) se ha trabajado desde el comienzo, hace ya casi 15 años, para certificar la Gestión Forestal Sostenible de propietarios forestales de Asturias, dando un servicio tanto a estos como a la industria de transformación de los productos forestales, consiguiendo materia prima certificada.

Durante estos años se ha conseguido certificar más de 35.000 ha por el sello PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), poniendo en disposición de movilizar diversos productos forestales certificados, en gran parte madera de todas las especies más representativas del Principado de Asturias. Estas materias entran en el mercado asegurados por la cadena de custodia, que logra la trazabilidad en la industria para que lleguen al consumidor en forma de los más variados productos manteniendo la certificación.

Cualquier propietario forestal, privado o público, por muy pequeña que sea su parcela, tiene la posibilidad de certificarse. Esto hace que la Certificación Forestal sea una herramienta accesible, y que genere un valor añadido a la madera que se produzca en los montes con gestión forestal sostenible. De igual modo, el que el propietario y la industria tengan la posibilidad de certificarse por los sistemas existentes es una gran fortaleza, ya que hace que el sector forestal en Asturias pueda responder con rapidez a las demandas de los diferentes mercados de los productos forestales ya existentes, y no solo eso, sino que abre nuevos mercados que exijan producto certificado. Con la Certificación Forestal se logra trasmitir a los consumidores que la gestión que se ha realizado para obtener el producto que va a adquirir, ha sido económica, social y medioambientalmente sostenible. Este hecho que en la mayoría de los productos forestales se está consiguiendo desde hace ya mucho tiempo, pero sin adherirse a ningún sello de Certificación Forestal, toma sentido cuando se garantizan su control y seguimiento por una tercera parte independiente. Hoy en día, la mayoría de los productos que se consumen, y que provienen de materias primas vegetales o animales, garantizan mediante un sello su origen, su calidad, cómo han sido producidos, etc. Por tanto, es impensable que los productos forestales puedan permanecer al margen de algún sello que le dé garantías al consumidor.

Existe una falta de conocimiento por parte de la sociedad sobre el sector forestal y las personas que están al cuidado de los montes y bosques. Esto provoca, en ocasiones, dudas sobre la adecuada gestión de los montes, las actuaciones forestales, su acierto, base científica y técnica, o conveniencia, entre interlocutores sociales o la opinión pública en general. Incluso, podría llegar a parecer que los actores y responsables de la gestión, así como los habitantes y trabajadores de las zonas forestales, no actuaran en beneficio de los montes que son parte de su entorno y el sustento de numerosas poblaciones rurales.

Las asociaciones del sector en la región creen que es muy importante comunicar los beneficios que las masas forestales y su biodiversidad aportan a la sociedad y al planeta, para lo que es necesario preservarlos mediante su gestión sostenible y las actividades humanas que promuevan el desarrollo sostenible. Por ello, quieren visibilizar el trabajo de los selvicultores, gestores, propietarios forestales y empresas de la cadena de valor forestal y su importante función en la sociedad para preservar no solo los bosques, su multifuncionalidad y biodiversidad, sino también valores tan importantes como la tradición, el desarrollo rural, la contribución al reto demográfico o la innovación.

Asimismo, quieren promover la confianza en las capacidades de los profesionales del sector forestal, la importancia y beneficios de su trabajo, de la gestión sostenible de los montes y la certificación, poniendo el sector forestal en valor, también, en su interior.