Vuelve la tortura de las "becas tortuga": ¿Por qué los jóvenes investigadores que despuntan en Asturias sufren precariedad?

La consejería de Ciencia asegura, por su parte, que la ampliación del plazo de resolución por medio año a contar desde el 24 de febrero “no significa en forma alguna que se vaya a tardar ese tiempo en resolverla”. El departamento de Borja Sánchez no se atreve a dar una fecha concreta pero garantiza que los científicos predoctorales recibirán las ayudas “lo antes posible”. Es más, Ciencia trabaja para resolver la convocatoria en un plazo inferior al de 2019, cuando el proceso duró once meses. La de 2020 acumula casi siete.

El motivo de la prórroga aprobada a finales de febrero y comunicada a los solicitantes este mismo mes es la pandemia, según explican fuentes de la Consejería. Sin embargo, los investigadores se quejan de que recibieron el aviso por correo electrónico y “sin justificación alguna”. La actual convocatoria, que incluye 70 becas, cinco más que el año anterior, se publicó en el Bopa en agosto de 2020 en lugar de en marzo como viene siendo habitual por el parón administrativo del confinamiento. A este retraso, puntualiza el equipo de Borja Sánchez, se suma que la Administración fijó un plazo más amplio de lo habitual para presentar solicitudes con el fin de “dar facilidades a los interesados”, teniendo en cuenta el gran número de documentos que deben presentar y las dificultades del covid. El Principado recibió expedientes hasta finales de octubre cuando en febrero vencía el plazo para resolverlos.

Más de 20 trámites burocráticos ¿Qué son las becas “Severo Ochoa”? Son las ayudas que concede el Principado para financiar los contratos predoctorales de los mejores proyectos de tesis. Se trata de una convocatoria de concurrencia competitiva en la que se prima la calidad de la evaluación por encima de todo. De ello se encarga la Agencia Estatal de Investigación, que es el organismo que da más garantías. ¿Cuántas ayudas se concederán? Este año hay un total de 70, lo que supone un incremento de cinco con respecto a la convocatoria anterior. Y hay casi 200 aspirantes. La cuantía de los contratos va de 16.450 euros anuales en el primer año hasta los 22.031 euros del cuarto. ¿Por qué siempre hay retrasos? Al margen de la pandemia de este año, la convocatoria de ayudas “Severo Ochoa” suma hasta 24 trámites administrativos.

No hubo tiempo y en febrero los expedientes aún estaban (y están) en la Agencia Estatal de Investigación, que se encarga de la evaluación de los candidatos. De ahí que fuese necesario aprobar una prórroga de seis meses. “La Consejería –explican– está a la espera de que se realice la evaluación de cada solicitud, un proceso que lleva un trámite y un tiempo que no está en nuestra mano precisar al detalle. Como referencia, el pasado año fue de algo más de dos meses”. Los integrantes de la Asamblea por el Futuro de la Investigación en Asturias (AFIA) sospechan que la resolución de las ayudas “no llegará hasta verano”. Lo cual significa que “las siguientes convocatorias sufrirán también retrasos, porque esto es una cadena”.

Los afectados aseguran que “no esperaban” la prórroga actual, después de las promesas hechas por el consejero Borja Sánchez. Pero por mucho que quería correr, el titular de Ciencia ha chocado con la lenta burocracia. Hasta 24 pasos administrativos deben cumplir las ayudas “Severo Ochoa”; desde su aprobación en el Consejo de Gobierno hasta la publicación en el Bopa de la resolución y la incorporación de los jóvenes. La solución a ello sería montar una agencia de evaluación en Asturias, cuya creación está en trámite de consulta pública. Aun así, es una ley y su implantación tardará tiempo. Las consecuencias del retraso, se quejan los investigadores, ya no es solo que no tengan remuneración alguna sino que no pueden cubrir los créditos requeridos. “Para dar clases o para hacer una estancia en el extranjero, dos de los requisitos que nos exigen para el doctorado, necesitamos una beca”, ponen como ejemplo.

La consejería de Sánchez ya está preparando la convocatoria correspondiente a 2021 para publicarla en cuanto se resuelva la que está ahora en evaluación. El objetivo, dicen, es tratar de asegurar siempre una convocatoria al año para atender las máximas peticiones posibles. La razón por la que la de 2021 no se lanza ya es porque el Principado quiere dar la oportunidad de optar a una nueva convocatoria a los que se queden sin la beca de 2020.