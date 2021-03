El Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias, más conocido como ERA, adscrito a la Consejería de Derechos Sociales, ha anulado la contratación de seis fisioterapeutas a jornada completa porque se le olvidó que tenía que abonarles la Seguridad Social, y entonces no le salen las cuentas. Esto es lo que han denunciado los sindicatos CSIF y CC OO, desde los que se asegura que “este año de confinamiento ha supuesto un gran incremento de la inmovilidad, las caídas, la depresión y el deterioro cognitivo de los residentes” en los geriátricos asturianos.

Según la denuncia sindical, el pasado 12 de marzo se consiguió la creación de seis plazas de fisioterapeutas a jornada completa para las residencias del ERA. “En esa reunión, la gerencia se enorgulleció de la inversión realizada para la creación de estas plazas, que son de enorme necesidad por el aumento de la inmovilidad, las caídas y la dependencia debido al confinamiento”. La noticia fue muy bien recibida por los sindicatos. Pero el día 19 recibieron un correo “diciendo que lo vuelven a atrás porque han hecho mal los cálculos, que no han tenido en cuenta los seguros sociales y que no les llega el dinero. Desde CSIF y CC OO no damos crédito. Nuestra Función Pública está en manos de incompetentes, que gestionan nuestro dinero de una forma totalmente arbitraria”, aseguraron.

La atención se está realizando ahora con los fisioterapeutas de los centros de día, lo que supone, según estos sindicatos, que cuando estos centros abran, no habrá profesionales para atender la elevada demanda en los geriátricos. CSIF y CC OO también denuncian que siguen sin cubrir plazas de auxiliar de enfermería y de psicólogos.