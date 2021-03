Habla una exnovia maltratada por el joven que dio una paliza a un abogado en Oviedo: “Me hizo muchísimo daño”

El caso es que a novias anteriores les llegó a hacer la “vida imposible”. A su exnovia de origen latinoamericano, la llegó a humillar con expresiones “superracistas”. “Me decía muchas cosas sobre mi etnia que me hicieron muchísimo daño”, asegura la joven, que ahora confiesa tener mucho más cuidado a la hora de elegir pareja. “No me parece raro lo que le ha pasado ahora (por su entrada en la cárcel tras agredir al abogado en Oviedo), está mal de la cabeza. Conmigo fue muy celoso, llegó a romperme cinco móviles, que luego me compraba para que volviera”, asegura. Pero a “otras dos jóvenes” con las que salió, dice, también les hizo “la vida imposible”. Y no solo a ellas, sino también a sus familias.

“Subía fotos mías al Facebook, se hacía pasar por mí y quedaba con mis amigos para zurrarles. Si lo dejábamos, empezaba a llamar a mis padres a altas horas para que me convencieran de volver. Me esperaba por la mañana cuando iba al instituto y si me acompañaba algún amigo... Decía que ya estaba liada con él y ‘se ganaba’ unas tortas”, relata. La historia no se quedaba ahí. “Me robaba los zapatos y me rompía los polos para que no saliese. Yo estaba obsesionada con él. Le denunciaba, pero luego quitaba la demanda. Es complicado. Pasa algo muy fuerte, muy psicológico. Me dejaba llevar. La última vez que lo dejé, me tuve que ir de la ciudad unos años para poder superarlo. Esa última vez le encontraron droga. En ese momento yo ya estaba de parte de mí misma y de mi familia, y le impusieron una orden de alejamiento y trabajos en beneficio de la comunidad. Aparte, le habían puesto multas por peleas con chicos”, añade la joven, que le describe como un gran manipulador: “Es muy inteligente, astuto, te camela y cambia tu perspectiva”. Esta experiencia ha sido “muy dura”, asegura, pero le ha hecho “madurar”.

El caso de la brutal agresión al abogado Carlos Hernández Fierro alcanzó esta semana una gran repercusión mediática por la crudeza de las imágenes grabadas por un vecino de la calle General Elorza, en las que se veía claramente cómo Richard G. de la F. se ensañaba con el letrado cuando este ya se encontraba en el suelo, propinándole puñetazos y patadas. Luego se mostró arrepentido por lo ocurrido, pero la Fiscalía consideró que debía ingresar en prisión debido al riesgo de reiteración delictiva, la gravedad de los hechos (el abogado sufrió un traumatismo craneoencefálico) y los antecedentes del investigado.