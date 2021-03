José Miguel Arias: “Hay que potenciar la oferta de másteres para captar a más estudiantes de fuera”

–Muy intenso.

José Miguel Arias Blanco lleva dos semanas al frente de la cartera de Gestión Académica de la Universidad de Oviedo y una de sus primeras decisiones ha sido iniciar una ronda de visitas por los centros. Cada mañana pica a la puerta de un equipo decanal para escuchar, según dice, “cuáles son sus necesidades e ideas de futuro” en relación a la oferta de títulos, la organización docente y la calidad, que son las tres patas sobre las que se sustenta su departamento.

–¿Muy intenso por qué?

–Porque tengo también que compatibilizar la gestión con mi labor como docente e investigador. Tengo compromisos pendientes: dirigir TFG (trabajos fin de grado), TFM (trabajos fin de máster), tesis doctorales, elaborar informes de otras universidades... El curso que viene intentaré compaginarlo todo de la misma forma. No podemos abandonar a nuestros estudiantes. Hay algo muy importante cuando uno llega a gestión que es precisamente no dejar el resto de tareas para no olvidarse de ellas.

Arias nació en Málaga en 1963 pero con 9 años ya se mudó a Asturias, de donde es natural toda su familia. Es doctor en Pedagogía y profesor de la Universidad de Oviedo desde 1988. La gestión no es algo nuevo para él; acumula una gran experiencia: fue director de área de Ordenación Académica (de 2000 a 2005) y de Convergencia Europea (de 2005 a 2008). Dos cargos que desempeñó dentro del vicerrectorado que ahora dirige. El que fuera también decano de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación asegura que recibió el encargo de Ignacio Villaverde de formar parte de su equipo rectoral “con mucha ilusión, responsabilidad y agradecimiento”. “La relación con el resto de vicerrectores es excelente. Hay un entendimiento total”, afirma desde su despecho, en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo.

El nuevo vicerrector confiesa que no está acostumbrado a ponerse bajo el foco de los medios de comunicación. Esta, de hecho, será la “tercera” entrevista de toda su carrera. “Tendré que acostumbrarme”, apunta entre risas.

–Una de sus áreas de investigación es precisamente la evaluación de la calidad de los estudios superiores. ¿Cómo valora los que imparte la Universidad de Oviedo?

–Yo creo que nuestra institución está en una situación muy buena respecto a otras. Lo hemos visto estos días: cumplimos holgadamente los criterios básicos que establecerá el Ministerio para decidir lo que es o no es una universidad –solo 12 de 81 centros se ajustan a ello–. Y en ese sentido, estamos muy satisfechos, porque eso nos permitirá afrontar los retos que nos habíamos marcado sin tener que preocuparnos por cumplir unos criterios básicos.

–Entre los retos de los primeros cien días del Rector está la elaboración de un Plan Estratégico de Estudios. ¿Ya han empezado?

–Sí, estamos empezando a definir cuáles serán los criterios que nos permitirán definir ese plan. Tendremos en cuenta las necesidades de Asturias, la demanda de los títulos y las líneas estratégicas que propone la consejería de Ciencia, Innovación y Universidad con el objetivo de contribuir al desarrollo de nuestra región.

–¿Partirán del plan que dejó el equipo de Santiago García Granda con 74 nuevas titulaciones?

–Vamos a utilizar toda la información disponible y, entre ella, están los documentos anteriores. Tanto el de Granda como el que hizo el Consejo Social, y también recabaremos más datos.

–¿Cuál es su filosofía: aumentar, mantener o disminuir la oferta actual de grados y másteres?

–La tendencia en grados no es ir a más, porque el número potencial de estudiantes no va a aumentar. La oferta de másteres, por su parte, hay que analizarla y potenciarla, porque este tipo de titulaciones es la que nos permite captar a alumnos de fuera. Con todo ello aspiramos a tener, revisando también los estudios actuales, un conjunto de títulos que respondan a las necesidades de la sociedad y que estén diseñados de tal forma que sean estudios de futuro.

–¿Dónde y cuándo se implantará el Grado de las Actividades Físicas y del Deporte?

–El compromiso que tenemos es resolverlo este año. Analizaremos la documentación que existe, y veremos la orientación que tiene el título así como los recursos necesarios para ponerlo en marcha. Tras ello, tomaremos la decisión de si se implanta o no y dónde. Pero hasta que no hagamos ese análisis completo, no podemos y no queremos adelantar nada, y entrar en polémicas.

–¿Qué opina de la reciente disputa entre Minas y Mieres por un futuro grado de Energías Renovables?

–Pues que tendremos que analizar también cuáles son las propuestas, dónde están los grupos de investigación que pueden sustentar el título, dónde está el profesorado que aborda esas temáticas... Y finalmente se tomará una decisión.

–¿Cuándo llegarán los grados abiertos (o a la carta) a Asturias?

–La idea de comenzar con una base general para después especializarse puede ser positiva. Pero habrá que ver exactamente cómo lo define y lo articula el Ministerio de Universidades. En estos momentos, lo único que hay es un borrador de reforma del decreto de enseñanzas oficiales. Y mientras no exista un marco legal para desarrollarlo, yo creo que no procede. Se podría diseñar alguna cosa, pero no sabemos si chocará con lo que pueda definir el Ministerio. Así que lo mejor es esperar.

–¿Y la formación dual universitaria?

–Ese borrador del Ministerio también plantea grados duales, en los que la parte práctica se desarrollará con un contrato laboral en una empresa. Nos parece positivo, pero también debemos esperar a que se defina.

–¿Ya están trabajando en la organización del próximo curso?

–Sí, al día siguiente de que yo llegase al Vicerrectorado ya empezamos con el plan de organización docente. De momento, estamos haciendo la primera versión, digamos que es el plan A. La Universidad ha constituido una comisión covid para establecer, con criterios técnicos y científicos, a qué situaciones nos enfrentamos. Y en función de ello, ajustaremos y revisaremos el plan.

–¿Introducirán cambios en el calendario académico? El programa electoral de Villaverde habla de racionalizar.

–El calendario académico del curso que viene ya está aprobado y pasó hace una semana por el Consejo Social. Y las modificaciones que podamos hacer en un futuro dependerán de la situación sanitaria en la que nos encontremos.

–¿Cómo está siendo la relación con los centros?

–He empezado esta semana una ronda de visitas, presentándome a los equipos directivos. Ya pasé por Química, por Derecho, por Marina Civil, por la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, por la Facultad Jovellanos de Gijón, por Biología y por Economía y Empresa. Y la semana que viene visitaré el resto. Quiero saber cuáles son las necesidades de los centros y sus ideas de futuro sobre los tres ámbitos de los que se ocupa este vicerrectorado: oferta de títulos, organización docente y la calidad. Porque este vicerrectorado no puede funcionar si no tiene un diálogo constante, permanente y abierto con los centros y departamentos. Y eso es lo que estamos intentando hacer desde el principio: establecer una comunicación de la manera más transparente posible. Que nos conozcan y nosotros conocerlos a ellos.

–Describa la Universidad que pretende construir desde su vicerrectorado durante los próximos cuatro años.

–Una Universidad que responda a las demandas de la sociedad en términos generales, que esté alineada con los objetivos estratégicos del Principado para contribuir al desarrollo de Asturias, y que ofrezca unos niveles de calidad altos que nos permitan compararnos con las mejores instituciones académicas.