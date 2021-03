Siero vuelve al rigor de las duras restricciones: “Esto es el día de la marmota”

Por segunda vez, el concejo de Siero despertó ayer sometido a las restricciones del nivel de riesgo “4 Plus”. Bares, centros comerciales y vecinos hacían notar su “desesperación” por una situación “de idas y venidas” que ya describen como “el día de la marmota”.

El día amaneció oscuro y no muchos se animaban a salir a la calle en las primeras horas en la Pola. Algunos paseando al perro, y poco más. “A mí me parece un fastidio porque me iba a ir de fin de semana a mi segunda residencia”, comentaba Ernesto García paseando a su mascota, “Tomás”.

En las tiendas, más de lo mismo: hastío. “Al final, si nos cierran la hostelería por dentro y no puede venir nadie de fuera de Siero, nuestros comercios se resienten mucho”, apuntaba, en Lugones, Rosa Vázquez, propietaria de una zapatería. Allí las terrazas apenas tenían unos pocos inquilinos para el pincho y café durante el parón del trabajo.

Todo lo contrario que en la Pola, que pasadas las doce recuperaba una pulsión impropia del estado de riesgo. El sol animaba a la gente a tomar algo en las terrazas, repletas desde el Ayuntamiento hasta Les Campes, para un tradicional vermú poleso de sábado.

“Se estaría mejor dentro, tira algo de fresco, pero es lo que hay. Por lo menos ha salido el sol”, indicaba Lucía García en el exterior de uno de los establecimientos más concurridos.

La cosa se calmó tras la comida y la tarde apenas dejaba un alma en el exterior. Los sierenses se entretuvieron en sus casas, “con el multicine y el Netflix”, apuntaba Arón Cuesta.

Al menos quince días tardarán los vecinos del concejo en poder salir del concejo con plena libertad, entrar dentro de un bar o hacer uso de sus centros comerciales. Esta película, ayer, ya les sonaba y temen que siga repitiéndose en bucle.