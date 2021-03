Así vio la luz Lena hoy tras 54 días de encierro

–¿Había ganas de salir del encierro?

–¡Demasiadas! Fueron muchísimos días de restricciones.

En concreto, 54. Casi dos meses, que a los vecinos de Lena se les hicieron “eternos”. Sufrieron, de hecho, la clausura más larga de Asturias desde que entró en funcionamiento el sistema “4 Plus”. Ayer, primer día sin cierre perimetral y con servicio dentro de los bares, hubo entre los lenenses sentimientos encontrados. Alivio por un lado, porque por fin dejaban atrás la tercera ola del covid. Y enfado por otro, al no entender “por qué un municipio de poco más de 10.000 habitantes estuvo cerrado tanto tiempo”.

“Con tanto pueblo, aquí las medidas no funcionan”, sentenció Ángela Álvarez, sentada en una terraza en la plaza del Mercado de Pola de Lena. Ya fuese por el levantamiento de restricciones o por el buen tiempo, ayer el centro de la capital del concejo se llenó. “En los pueblos no se cumplen las medidas. Y al final pagamos el pato los de la Pola”, insistió Álvarez, mientras sus amigos, Bibi Álvarez, Laura Álvarez y Joaquín Pulgar, asentían. Es el mismo análisis que hizo hace escasos días la alcaldesa del municipio, Gema Álvarez (IU). “Está demostrado que la medida del cierre perimetral no funciona en Lena. Quizás en otros municipios, con otra orografía, resulten efectivos. Aquí, se ha demostrado que no”, expresó entonces.

Pero mejor olvidar el mal trago y disfrutar. Por lo menos hasta que llegue la cuarta ola. “Después de Semana Santa nos vuelven a chapar fijo”, dijo Joaquín Pulgar. Pese a la apertura de fronteras, él y sus amigos decidieron ayer quedarse en el concejo. “Si no hacemos nosotros gasto aquí, ¿quién lo va a hacer?”, apostilló Bibi Álvarez. Y es que los hosteleros, junto con los comerciantes, son los que peor lo pasaron durante los 54 días de clausura. “Por fin, hoy (por ayer) pudimos abrir dentro y estamos sirviendo comidas. Las terrazas las tuvimos cerradas tres semanas”, comentó Alberto Coro, de la sidrería Mino, en pleno trajín. “Fueron muchos días y nuestra situación es muy complicada. Viendo cómo está todo nos volverán a encerrar, pero está claro que la solución no es castigar a la hostelería, porque cuando estamos cerrados también suben los contagios”, apuntó Patrick José Martins, propietario de El Capricho, en la plaza Alfonso XII El Sabio.

Su terraza estaba ayer también hasta arriba de clientes. Entre ellos, Javier Barros, que se tomó la apertura de Lena después de casi dos meses con resignación: “Habrá que conformarse con lo que hay”. “No sé por qué esta vez tardamos tanto, fue exagerado”, terció Marta González, de vermú con Javier Pérez. “Creo que nos volverán a encerrar. Mientras esto no se normalice, estaremos abre, cierra; abre, cierra”, añadió. En la mesa de al lado, Alba Romero y Christian García, vecinos de Mieres, llevaban días esperando por la apertura de Lena para cambiar de aires y salir a comer. “No hay mucha gente, yo creo que aprovecharon a marchar”, opinó Romero. Sin embargo, también “vinieron muchos que tienen su segunda residencia aquí o a ver a sus familiares”, según aseguraron Héctor González, Inma Álvarez y Pablo Fernández. En su caso, trabajan “fuera” y el encierro, dijeron, no les perjudicó demasiado.

A Jaime Salán, Enrique Rodríguez y Pablo Tomillo tampoco. “La mayoría de amigos somos de aquí y a nosotros la situación no nos agobió demasiado, pero hay gente que estaba muy cansada”, afirman los jóvenes, que no salieron ayer del concejo. “No está la cosa para salir a otros municipios. Y, al final, para ir a tomar algo a otro concejo, lo tomamos aquí”, expresaron. Los tres celebraron no obstante que abriesen los interiores de los bares para resguardarse cuando llueve, y, sobre todo, los gimnasios. Pero la alegría durará poco, opinan. “Al verano no llegamos sin que nos cierren otra vez. Eso al cien por cien”, remataron.