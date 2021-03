La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha lanzado la alerta por un nuevo engaño telefónico que se está llevando a cabo con las personas mayores como víctimas. En este caso los estafadores usan el nombre de la Consejería para tratar de acceder a domicilios de personas de edad.

La advertencia la ha explicado el departamento que dirige Melania Álvarez, tras tener conocimiento de varios casos en los que se ha contactado por teléfono con personas mayores, principalmente del área central de Asturias, a quienes se aseguraba que la Consejería está realizando una supuesta encuesta sobre hábitos saludables entre la población. Dicho lo cual solicitan determinados datos personales y la dirección habitual de los mayores para acceder a los domicilios.

La Consejería asegura que por parte institucional no se está llevando a cabo ningún sondeo de estas características, por lo que el caso se ha puesto en conocimiento del Servicio de Inspección. Todo apunta a que se trata de un fraude para tratar de acceder a domicilios de personas mayores. Ante este hecho, Derechos Sociales insta a no responder a ninguna llamada de este tipo y recuerda que, para garantizar la seguridad, es fundamental no facilitar datos personales a desconocidos.