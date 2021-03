Cangas de Onís y Piloña salen del riesgo extremo: así va el coronavirus (y las restricciones) por concejos

La Consejería de Salud ha anunciado esta tarde que a las doce de la noche del próximo miércoles 24 de marzo los municipios de Cangas de Onís y Piloña saldrán de la situación de 4+ al observarse una mejoría en la evolución epidemiológica. Los técnicos de Salud Pública se reunirán mañana con los responsables de dichas administraciones locales para explicarles la situación. Salud Pública aconseja a la población que siga extremando las medidas de prevención para evitar un repunte de casos.

El Observatorio de Salud del Principado asegura que, no obstante, tienen que seguir tomándose precauciones.

Gijón hoy es el segundo que más casos reporta, en torno a un 20% de casos de Asturias (por debajo de su peso poblacional 25%)



Máxima cautela por ser datos del fin de semana, para esperar a consolidar esa remisión de la subida de días pasados, su positividad sigue sin descender pic.twitter.com/jalEd3aTFO — obsaludasturias (@obsaludasturias) 22 de marzo de 2021

A continuación te mostramos un gráfico interactivo en el que puedes buscar tu concejo y ver las restricciones vigentes actualmente. Hay que tener en cuenta que la Semana Santa en Asturias ya está a la vuelta de la esquina. Tanto es así que las restricciones específicas que se tomarán para controlar la pandemia durante los días festivos (que no vienen todavía especificas en el gráfico bajo estas líneas) estrarán en vigor el próximo viernes 26 de marzo, una semana antes del Viernes Santo. Para que no haya dudas sobre la determinación del Gobierno, esas medidas estarán vigentes una vez terminados los días festivos, en concreto, una semana más, llegando hasta las doce de la noche del viernes 9 de abril. En total, 14 días de restricciones en los que no se podrán visitar otros domicilios ni se podrá estar al aire libre en grupos que superen las seis personas.

Así, al galimatías normativo que existe en Asturias con la fase "4 Plus" y las restricciones adicionales de la llamada fase "4 Plus" reforzada, se unirá ahora la norma específica para Semana Santa. Estas medidas, que fueron acordadas en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para tratar de contener la pandemia durante las fiestas, entrarán en vigor con diferentes intensidades en toda España. Finalmente, y pese al negativa de Madrid, todas las comunidades autónomas estarán cerradas perimetralmente.

Así será la Semana Santa en Asturias

La resolución del Gobierno regional hecha pública hace unos días en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) deja claro que el ejecutivo que preside Adrián Barbón no quiere que las fiestas de Semana Santa se conviertan en un nuevo punto de inflexión para los contagios como ya ocurrió con las Navidades. Los cambios respecto a las normas en vigor en Asturias son mínimos, pero alguno es muy llamativo. Además de mantener el toque de queda entre las 22.00 y las 06.00 horas, el texto deja claro que medidas como el cierre de los bares a las 20.00 horas, la prohibición de fumar en las terrazas o la reducción de los aforos, no se tocan.

Los únicos cambios reseñables se dan en las limitaciones para reunirse con otras personas, distinguiendo entre espacios públicos y privados, y dentro de los espacios públicos, entre los abiertos y los cerrados. Según la norma, "la permanencia de grupos de personas queda limitada a un máximo de cuatro en espacios públicos cerrados y de seis en espacios públicos abiertos, salvo que se trate de convivientes". Salud ha recalcado que este punto no hace referencia a las terrazas de los bares, que seguirán limitadas a grupos máximos de cuatro personas. Además, el Principado pasa a prohibir directamente las visitas a amigos o familiares. "La permanencia de personas en espacios privados queda limitada, exclusivamente, a los convivientes", explica la resolución. Esto significa que podrás reunirte con miembros de tu familia con los que no convivas en la calle o en una terraza, pero no podrás hacerlo en el interior de los domicilios. Esta medida, las más restrictiva en esta nueva remesa de normas para Semana Santa, ya se aplica en los concejos que se encuentran en la fase "4 Plus".

Todas estas normas entran en vigor el próximo viernes día 26 de marzo a las 00.00 horas y se mantendrán hasta las 24.00 horas del viernes 9 de abril. En el decreto también se establece que estas medidas rigen para toda Asturias excepto en aquellos municipios en los que estén en vigor restricciones más duras, como ocurre con los concejos en fase "4 Plus" o "4 Plus" reforzada.

Restricciones habituales en toda Asturias

Hasta el viernes, Asturias seguirá bajo las normas aprobadas por decreto desde el pasado 26 de octubre. Entre las más destacadas está el cierre perimetral de toda la comunidad autónoma, el toque de queda entre las 22.00 y las 06.00 horas, la prohibición de fumar en las terrazas, el cierre de la hostelería y el comercio a las 20.00 h y de los supermercados a las 21.00 horas, así como la ocupación máxima de cuatro personas por mesa, con dos metros de distancia entre las sillas de distintas mesas y sin servicio en barra. También seguirán en vigor las actuales normas de aforos, como las que se aplican en los bares. Tal y como ya había adelantado el Presidente del Principado, el cierre perimetral de la comunidad no se levantará hasta que decaiga el actual estado de alarma el próximo 9 de mayo.