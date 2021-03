La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil interpuso en Asturias, en solo una semana, 67 multas a conductores o pasajeros que viajaban sin cinturón de seguridad. Además, cuatro menores viajaban sin sistema de retención infantil. Este es el balance de la campaña especial de vigilancia desarrollada en las carreteras asturianas entre el 8 y el 14 de marzo, en el que los agentes de Tráfico controlaron a un total de 5.100 vehículos.

El 85 por ciento de las infracciones se dieron en vías convencionales, "un dato especialmente preocupante ya que este tipo de vía sigue siendo la más peligrosa y donde mayor número de víctimas mortales se registran", señalaron desde la Jefatura Provincial de Tráfico en Asturias. Ocho de cada diez infractores viajaban en turismo particular.

Además de conductores, un total de 25 pasajeros, 14 en asientos delanteros y 11 en asientos traseros, fueron también sancionados por no llevarlo puesto o no hacerlo de la manera correcta. Desde la Jefatura Provincial de Tráfico, "sin cinturón de seguridad, a 80 kilómetros por hora, los pasajeros de atrás no tienen ninguna forma de sujetarse y son proyectados con los de delante con una fuerza equivalente al golpe de una bola de 1.200 kg a10 kilómetros por hora, lo que podría matar o lesionar gravemente a los ocupantes de los asientos delanteros".

En cuanto a los niños, la utilización de los sistemas de retención infantil es aún más importante ya que los datos demuestran que nueve de cada diez lesiones infantiles graves o mortales se habrían evitado si se hubieran utilizado los sistemas de retención obligatorios, ya que en caso de accidente, las lesiones se reducen hasta en un 75 por ciento con un uso adecuado de los mismos.