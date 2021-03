Cangas de Onís y Piloña saldrán mañana del “4 Plus” y Oviedo mejora sus datos

Los vecinos de los municipios de Cangas de Onís y de Piloña amanecerán mañana fuera del sistema “4 Plus”, en el que continúa Siero en solitario y con datos “preocupantes” para las autoridades sanitarias. Gijón sigue en el punto de mira, mientras Oviedo, sin embargo, parece consolidar su mejoría y se aleja de los umbrales “4 Plus”. Su alcalde, el popular Alfredo Canteli, aseguró ayer que reforzar las restricciones sanitarias del municipio sería “improcedente”, porque “cumple todos los parámetros” y está “sensiblemente por debajo” de los límites establecidos para reforzar las medidas sanitarias.

Por otro lado, Canteli echó en falta un mayor rigor por parte de las autoridades a la hora de castigar los incumplimientos. “En primer lugar pido respeto total a las restricciones; en segundo, que se sancione a quien no las cumple, cosa que no se está haciendo, y en tercer lugar, mirar por la economía del municipio”, apuntó respondiendo a las críticas de la oposición municipal, que le acusa de “irresponsable” por pedir ampliar los horarios de la hostelería durante el fin de semana. “Quiero un Oviedo sano, que no haya coronavirus y la economía salga adelante, y nadie me va a bajar de esa situación”, apostilló el regidor ovetense.

La Consejería de Salud comunicó ayer 61 nuevos positivos detectados el domingo, jornada en la que se produjeron 19 ingresos en planta y ninguno en UCI. Se registraron ocho altas hospitalarias.

Los hospitales asturianos tienen en la actualidad 225 pacientes con confirmación o sospecha de covid-19, y otros 81 en UCI. Además, el domingo falleció un hombre de 91 años.

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) realizó el domingo 2.106 pruebas y la tasa de positividad se sitúa en el 4,75 por ciento.