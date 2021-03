El Principado justifica desahucios en Vipasa por “impagos de 61 recibos de 24 euros”

Duro enfrentamiento por la gestión de Vipasa entre la consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez, y el diputado de Podemos Rafael Palacios. El último criticó los desahucios aplicados por la sociedad de vivienda pública y la consejera replicó que de los 31 ejecutados en 2020, en 23 de ellos la vivienda estaba vacía, y que en 2021 hubo 16 y en la mitad de ellos no se ocupaba el piso. Palacios criticó que haya “familias que no tienen nada y ustedes les manden cartas de demanda de desahucio” en un comportamiento que comparó con la “mafia italiana”.

La consejera quiso mostrarse tajante con las críticas y afirmó que “ninguna familia en situación de vulnerabilidad ha sido desahuciada a propuesta de Vipasa”. Pero también recalcó que eso no implica admitir todos los supuestos. Recordó que la media de alquiler es de 78 euros al mes “y si es tan baja es gracias al esfuerzo solidario de los asturianos y de los que pagan el alquiler, así que ya está bien”. Y en ese sentido indicó que “no es razonable ni debe esperarse que ante un impago injustificado de 61 recibos de 24 euros mensuales se mire para otro lado”.

También preguntó sobre la gestión de Vipasa el Partido Popular. La diputada Reyes Fernández Hurlé habló de “crisis de gestión” en la sociedad, extremo que negó la consejera: “No puedo resolver aquello que no existe y es que Vipasa no sufre ninguna crisis de gestión”. Hurlé apuntó las críticas de los inquilinos por problemas de mantenimiento, lo que consideró una evidencia de fallos en la gestión: “Son ustedes, los socialistas progresistas que prometen que no dejarán a nadie atrás los culpables de que falle”, dijo Hurlé.