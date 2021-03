Estas son las nuevas restricciones que entran en vigor el próximo viernes en toda Asturias

La Semana Santa en Asturias ya está a la vuelta de la esquina. Tanto es así que las restricciones específicas que se tomarán para controlar la pandemia durante los días festivos estrarán en vigor el próximo viernes 26 de marzo, una semana antes del Viernes Santo. Para que no haya dudas sobre la determinación del Gobierno, esas medidas estarán vigentes una vez terminados los días festivos, en concreto, una semana más, llegando hasta las doce de la noche del viernes 9 de abril. En total, 14 días de restricciones en los que no se podrán visitar otros domicilios ni se podrá estar al aire libre en grupos que superen las seis personas.

Así, al galimatías normativo que existe en Asturias con la fase "4 Plus" y las restricciones adicionales de la llamada fase "4 Plus" reforzada, se unirá ahora la norma específica para Semana Santa. Estas medidas, que fueron acordadas en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para tratar de contener la pandemia durante las fiestas, entrarán en vigor con diferentes intensidades en toda España. Finalmente, y pese al negativa de Madrid, todas las comunidades autónomas estarán cerradas perimetralmente.

Así será la Semana Santa en Asturias

La resolución del Gobierno regional hecha pública hace unos días en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) deja claro que el ejecutivo que preside Adrián Barbón no quiere que las fiestas de Semana Santa se conviertan en un nuevo punto de inflexión para los contagios como ya ocurrió con las Navidades. Los cambios respecto a las normas en vigor en Asturias son mínimos, pero alguno es muy llamativo. Además de mantener el toque de queda entre las 22.00 y las 06.00 horas, el texto deja claro que medidas como el cierre de los bares a las 20.00 horas, la prohibición de fumar en las terrazas o la reducción de los aforos, no se tocan.

Restricciones de Semana Santa en Asturias Cierre perimetral indefinido de Asturias. Toque de queda de 22.00 a 6.00 horas. Prohibido fumar en las terrazas. La permanencia de grupos de personas queda limitada a un máximo de cuatro en espacios públicos cerrados y de seis en espacios públicos abiertos, salvo que se trate de convivientes. La permanencia de personas en espacios privados queda limitada, exclusivamente, a los convivientes. Cierre de hostelería y comercio a las 20.00 horas. Bares, restaurantes, cafeterías y sidrerías dejan de recibir clientes a las 19.30 horas. Los supermercados podrán abrir a partir de las 06:00 y cerrar a las 21:00 horas. Listados de personas con positivos por covid que deban guardar cuarentena y de locales hosteleros con obligación de cierre temporal para el control por parte de la Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil. La hostelería con servicio para recoger o servir a domicilio, hasta las 23.30 horas, pero sin servir en las instalaciones. Restricciones de aforo vigentes en comercio, cultura, eventos, enseñanza universitaria... Los velatorios quedan restringidos a un máximo de 25 personas al aire libre o 15 en espacios interiores. Para asistir a la misa del funeral rigen las mismas limitaciones que para el resto de eventos en lugares de culto, del 50% del aforo. Al enterramiento podrán asistir un máximo de 25 personas entre familiares y allegados. Estas medidas serán de aplicación entre las 00:00 horas del 26 de marzo y las 24:00 horas del 9 de abril.

Los únicos cambios reseñables se dan en las limitaciones para reunirse con otras personas, distinguiendo entre espacios públicos y privados, y dentro de los espacios públicos, entre los abiertos y los cerrados. Según la norma, "la permanencia de grupos de personas queda limitada a un máximo de cuatro en espacios públicos cerrados y de seis en espacios públicos abiertos, salvo que se trate de convivientes". Salud ha recalcado que este punto no hace referencia a las terrazas de los bares, que seguirán limitadas a grupos máximos de cuatro personas. Además, el Principado pasa a prohibir directamente las visitas a amigos o familiares. "La permanencia de personas en espacios privados queda limitada, exclusivamente, a los convivientes", explica la resolución. Esto significa que podrás reunirte con miembros de tu familia con los que no convivas en la calle o en una terraza, pero no podrás hacerlo en el interior de los domicilios. Esta medida, las más restrictiva en esta nueva remesa de normas para Semana Santa, ya se aplica en los concejos que se encuentran en la fase "4 Plus".

Todas estas normas entran en vigor el próximo viernes día 26 de marzo a las 00.00 horas y se mantendrán hasta las 24.00 horas del viernes 9 de abril. En el decreto también se establece que estas medidas rigen para toda Asturias excepto en aquellos municipios en los que estén en vigor restricciones más duras, como ocurre con los concejos en fase "4 Plus" o "4 Plus" reforzada.

Restricciones habituales en toda Asturias

Hasta el viernes, Asturias seguirá bajo las normas aprobadas por decreto desde el pasado 26 de octubre. Entre las más destacadas está el cierre perimetral de toda la comunidad autónoma, el toque de queda entre las 22.00 y las 06.00 horas, la prohibición de fumar en las terrazas, el cierre de la hostelería y el comercio a las 20.00 h y de los supermercados a las 21.00 horas, así como la ocupación máxima de cuatro personas por mesa, con dos metros de distancia entre las sillas de distintas mesas y sin servicio en barra. También seguirán en vigor las actuales normas de aforos, como las que se aplican en los bares. Tal y como ya había adelantado el Presidente del Principado, el cierre perimetral de la comunidad no se levantará hasta que decaiga el actual estado de alarma el próximo 9 de mayo.

Restricciones de aplicación en toda Asturias Cierre perimetral indefinido de Asturias. Toque de queda de 22.00 a 6.00 horas. Prohibido fumar en las terrazas. Ocupación máxima de 4 personas por mesa, con dos metros de distancia entre las sillas de distintas mesas y sin servicio en barra. Cierre de hostelería y comercio a las 20.00 horas. Bares, restaurantes, cafeterías y sidrerías dejan de recibir clientes a las 19.30 horas. Los supermercados podrán abrir a partir de las 06:00 y cerrar a las 21:00 horas. Listados de personas con positivos por covid que deban guardar cuarentena y de locales hosteleros con obligación de cierre temporal para el control por parte de la Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil.. La hostelería con servicio para recoger o servir a domicilio, hasta las 23.30 horas, pero sin servir en las instalaciones. Restricciones de aforo vigentes en comercio, cultura, eventos, enseñanza universitaria... Los velatorios quedan restringidos a un máximo de 25 personas al aire libre o 15 en espacios interiores. Para asistir a la misa del funeral rigen las mismas limitaciones que para el resto de eventos en lugares de culto, del 50% del aforo. Al enterramiento podrán asistir un máximo de 25 personas entre familiares y allegados.

Restricciones en los concejos en fase "4 Plus"

Otra de las cosas que hay que tener en cuenta antes de desplazarse por Asturias es que hay algunos concejos con un nivel de restricciones más alto. En estos momentos, Siero, Piloña, y Cangas de Onís son los únicos concejos que se encuentran en la llamada fase "4 Plus". Desde hoy mismo, Lena ya no forma parte de este temido club. En estos concejos, se establece el cierre perimetral (no se puede salir ni entrar sin una causa justificada), se cierra el interior de los bares, pero se permite servir en terraza, se limitan las reuniones a cuatro personas y restringen los encuentros en domicilios solo para convivientes, se establece también el cierre de centros comerciales (salvo comercios de alimentación esenciales) y la reducción del aforo a un 20% en comercios de más de 300 metros cuadrados ubicados fuera de las grandes superficies. Entre las medidas de control, también están la suspensión de la actividad en interiores de centros deportivos y gimnasios, así como la suspensión de las reuniones de negocios, profesionales, seminarios, de comunidades de propietarios, eventos y encuentros similares. Además, en estos concejos se recomienda el confinamiento parcial de la población.

Medidas adicionales para los concejos en fase “4 Plus” Cierre perimetral de los concejos. Reuniones limitadas a cuatro personas y encuentros en domicilios estrictamente para convivientes. Clausura del interior de los locales de hostelería, pero no de las terrazas. Cierre de centros comerciales (salvo comercios de alimentación esenciales) y reducción del aforo a un 20% en comercios de más de 300 metros cuadrados ubicados fuera de las grandes superficies. Suspensión de la actividad en interiores de centros deportivos y gimnasios, y se recomienda el confinamiento parcial de la población. Suspensión temporal de reuniones de negocios, profesionales, seminarios, de comunidades de propietarios, eventos y encuentros similares.

Restricciones en los concejos en fase "4 Plus" reforzada

En estos momentos, no hay ningún concejo en el máximo nivel de restricciones en Asturias. En este grupo, en el que llegaron a estar Avilés, Castrillón, Corvera, Lena y Aller, se establecen unas medidas adicionales, más duras que las que se aplican en la fase "4 Plus". Entre las medidas para este nivel de restricciones están el cierre total de la hostelería excepto para recoger pedidos, el cierre de los locales comerciales de más de 300 metros y la cancelación de los eventos culturales y deportivos con público.