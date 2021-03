El ex secretario general del PP Francisco Álvarez-Cascos negó ayer en el juicio sobre la caja B del partido haber recibido ninguna de las cantidades anotadas en los “papeles de Bárcenas”, unos apuntes que para él no tienen “ningún valor” y que no tienen “nada que ver” con él. “Yo jamás he conocido ni manejado ni creado ninguna caja B”, aseguró el que también fuese vicepresidente y ministro con José María Aznar durante su declaración como testigo ante la Audiencia Nacional. En su declaración en el juicio, el pasado 8 de marzo, Bárcenas identificó a Cascos como la persona que, siendo secretario general del PP, dio la “instrucción” a su predecesor en la tesorería, Álvaro Lapuerta, de organizar de forma sistemática el pago de sobresueldos en negro.

Cascos también rechazó ningún tipo de connivencia del PP con empresas contratistas con la administración pública a través de las donaciones. “Ni el ministro ni el Consejo de Ministros fueron órganos de contratación”, zanjó el político asturiano, que no dudó en mostrar su orgullo por “haber formado parte del Gobierno que puso fin a esas practicas y ahora resulta que los que hemos formado parte de él estamos bajo sospecha”.

Como Javier Arenas, que declaró horas antes que él, y Dolores de Cospedal, que lo hizo después, Cascos aseguró que todas las retribuciones que ha recibido “están declaradas” a Hacienda y negó haber tenido conocimiento de ninguna contabilidad en B del partido “ni antes, ni durante, ni después” de ocupar cargos públicos. La caja B “no existe, no era del PP, sería de esa persona”, llegó a decir Cospedal, en referencia a Bárcenas, por quien reconoció sentir desprecio.

Se desvinculó así de las anotaciones que aparecen en los “papeles de Bárcenas” bajo epígrafes como “Paco A.C.”, “F.A.C” o “Cascos“, y añadió que es “falso” que esté detrás de las asignaciones que aparecen tras esos nombres y que sumarían 421.623 euros entre 1990 y 2004, según la declaración del extesorero del PP que ha traído a colación una de las acusaciones.

También fue interrogado acerca de dos supuestas entregas de 10 y 4 millones de pesetas que, según las anotaciones de Bárcenas, él habría hecho en 1994 y 1995, respectivamente. “Ni he recibido ni he entregado cantidad alguna cuando he tenido responsabilidades en el PP”, “esas anotaciones nada tienen que ver conmigo”, fue su respuesta.

Asimismo se le preguntó si en alguna ocasión algún empresario le había pedido cita para hacer una donación, a lo que contestó: “Nadie me pidió una cita para entregar una donación porque nadie compra fruta en una ferretería”.

Secretario general del PP entre 1989 y 1999, Álvarez-Cascos negó también que existiese ninguna jerarquía entre el secretario general y el tesorero, dos órganos del mismo rango, dijo, en coherencia con lo manifestado por sus sucesores Javier Arenas y Ángel Acebes. “Las responsabilidades económicas y políticas estaban nítidamente separadas”, explicó al tribunal. “Desconozco las funciones de otros órganos, no tenía ninguna responsabilidad de supervisión y no ejercitaba supervisión sobre el tesorero”, agregó.

Al término de su declaración, y al ser preguntado por su relación con los contratistas de obra pública cuando era ministro de Fomento, Cascos dijo que en su etapa al frente de ese ministerio –en concreto, en el año 2000– introdujo una cláusula de transparencia en la ley de contratos con la administración pública, por lo que consideró “imposible” e “inverosímil” que “alguien” hubiese intentado en esa época “procedimientos espurios para obtener contratos públicos”.

La UDEF pidió el año pasado investigar adjudicaciones del Ministerio de Fomento –cuando el político asturiano lo dirigía– a la constructora Hispánica, cuyo propietario fue donante del PP.

Además de su declaración de ayer en Madrid, quien también fuera presidente del Principado tendrá que deponer también este viernes en un juzgado de Oviedo, para responder a las acusaciones formuladas por Foro, el partido que fundó, que le acusa de haber pasado cuantiosos gastos personales a la contabilidad de la formación política de manera presuntamente irregular.