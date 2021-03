“El caso de Sheila Barrero sigue abierto, la Guardia Civil nunca abandona nada”

Francisco Javier Almiñana Boluda (Beniganím-Valencia 1962), ha sido el máximo responsable de la Guardia Civil en Asturias desde enero de 2016, cargo que deja ahora al ascender a general de brigada. A la espera de que se le asigne un nuevo destino, concede una entrevista en la que analiza, sobre todo, el papel del Cuerpo durante el año de pandemia por el covid-19.

El general Almiñana pertenece a una familia de guardias civiles de la que el representa la cuarta generación y su hijo, la quinta. Ingresó en la Academia Militar de Zaragoza en 1981. Graduado en Derecho, tiene un Máster en Justicia Penal y Sistema Penitenciario, es titulado por la IESE de la Universidad de Navarra en Desarrollo e Integración de Capacidades y Habilidades Directivas, y también está en posesión de varios cursos de perfeccionamiento en las más variadas disciplinas, que abarcan desde la Criminología, Circulación y Tráfico, Gestión Económica, Armamento y Equipamiento Policial, profesor de Tiro, especialista en Información, en Protección de la Naturaleza y de Mandos de Policía Judicial.

Posee numerosos reconocimientos, entre los que destacan la Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, la Encomienda al Mérito Civil, varias Cruces de la Orden del Mérito de la Guardia Civil y de la Orden del Mérito Militar y Cruz de la Orden al Mérito Policial.

–La Guardia Civil tuvo un papel destacado durante el confinamiento y también ahora, con los cierres perimetrales.

–El confinamiento fue una época muy complicada, para la Guardia Civil y para todos los españoles, porque no habíamos vivido nunca una situación como esta. Pero las medidas de restricción de movimientos nos facilitaron la labor. Siempre es más fácil detectar los movimientos extraños cuando la población está confinada.

–Hay quienes afirman, como el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que no se multa a todos quienes incumplen las normas.

–Es más fácil actuar cuando se ve, por ejemplo, una aglomeración de personas cuando solo se pueden reunir cuatro o seis. Tanto la Guardia Civil como el resto de cuerpos de seguridad denuncian las situaciones que pueden conllevar riesgos. Otra cosa es luego la tramitación de expedientes y las alegaciones, que nosotros ahí ya no entramos. Pero el 90 o el 95 por ciento de los ciudadanos cumplen con las normas y colabora en la lucha contra la pandemia. Ahora bien, es cierto que hay un cinco o un diez por ciento que no lo hace, porque es más inconsciente o por otros motivos. Tenemos casos de jóvenes, por ejemplo, que no han respetado tanto como otros tramos de edad.

–¿Los botellones?

–Alguno se ha detectado, aunque eso corresponde más a la Policía Local, con la que colaboramos activamente.

–De los primeros casos que se registraron de covid en Asturias, fueron en la Comandancia de Oviedo. ¿Tuvieron una gran incidencia de enfermos?

–No. Los primeros casos, al principio, nos impactaron, pero gracias a las medidas que adoptamos y a la colaboración con la Consejería de Salud, atajamos los contagios y controlamos la situación. Entre casos positivos y por contactos estrechos, se debió de ver afectado como el 10 por ciento de la plantilla. Desde el principio se dispusieron medidas higiénicas y de seguridad, se establecieron grupos estanco de funcionamiento y en la medida en que fue posible, se cambiaron servicios y turnos. Nos supuso una reorganización interna.

–¿Ya están todos los integrantes del Cuerpo en Asturias vacunados?

–La semana pasada se acabó de vacunar a los menores de 55 años, tanto en activo como en reserva, con la primera dosis de AstraZeneca. Ahora estamos a la espera de que las autoridades sanitarias indiquen cuándo se vacunarán los demás una vez que se ha aprobado que se inocule esa misma vacuna hasta los 65 años.

–¿Se negó algún guardia o mando a vacunarse?

–Alguno sí, pero cuestiones médicas. Hay como un 10 por ciento del personal que no se ha vacunado por motivos médicos o porque están en misiones en el extranjero, por ejemplo.

–¿Cuál fue el peor momento de la pandemia?

–Con los casos de compañeros que ingresaron en la UCI y el fallecimiento de la guardia Teresa (Maite Sánchez). Ese fue el golpe más duro para todos nosotros.

–¿Y el mejor?

–Hubo muchos. La Guardia Civil está muy próxima, muy cercana a la ciudadanía, porque siempre hemos convivido con la población civil y ayudamos por ejemplo llevando medicinas, alimentos... En la pandemia tuvimos más ocasiones para realizar esta contribución. Pero para nosotros cada vez que hacemos un servicio con la que se puede ayudar o salvar una vida, es un momento feliz. Aquí, en Asturias, hay mucho turismo de montaña y de senderismo y tenemos oportunidad de ayudar en los accidentes que se producen. Y también en casos de muertes violentas, que se han podido esclarecer y eso da cierta tranquilidad a las familias y a nosotros eso nos reconforta.

–Ha tenido en estos años varios casos de este tipo.

–Ledo, Ardines, y luego está el de Sheila (Barrero, la joven degañesa asesinada en 2004 en el Alto de la Collada, en el límite de Degaña y León).

–¿Es la espinita que se lleva clavada?

–Se está intentando resolver la autoría del crimen. Aún no hemos podido, pero la Guardia Civil nunca abandona nada. Mantenemos el fuego encendido y puede ocurrir que uno meta la mano pensando que está apagado y se queme. Nunca damos un caso por cerrado mientras está sin resolver.

–Usted advirtió hace solo unos días del incremento de los ciberdelitos en Asturias.

–El año pasado descendió el conjunto de delitos por razones obvias, pero aumentaron los relacionados con las nuevas tecnologías, sobre todo las estafas por internet, tanto a particulares como a empresas. Y no subieron un poco, no; aumentaron un cien por ciento. También crecieron, aunque poco, los de violencia doméstica y de género.

–La Guardia Civil actúa en el medio rural, donde a las mujeres les es más difícil denunciar la violencia machista.

–Nosotros necesitamos que se denuncie, bien la víctima o sus vecinos o allegados, porque una vez que tenemos conocimiento podemos actuar de oficio, medimos el nivel de riesgo y se monta el dispositivo para la protección.

–¿Tiene la Benemérita dificultades para captar nuevos integrantes?

–Al contrario. Para 2.400 plazas se presentan 32.000 aspirantes, además con una gran preparación. La Guardia Civil no deja de ser un reflejo de la sociedad.