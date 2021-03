Educación “pelea” para que el próximo curso sea presencial en todas las etapas

Ante un sistema que ha recibido las críticas de los padres, la consejera admitió que Asturias “apenas se ha movido” en cuanto a implantar la presencialidad y analizó las razones por las que otras comunidades sí lo habían logrado.

Nuria Rodríguez reclamó a la titular de Educación un acuerdo para reconocer que “la semipresencialidad no es buena” y para admitir que sí existen espacios alternativos disponibles para que todos los alumnos puedan acudir a clase todos los días guardando las debidas distancias de seguridad recomendadas por la pandemia. El problema reside, según Rodríguez, “en que no se quiere contratar más personal”.

Suárez replicó que “no es fácil encontrar espacios” ya que existen numerosos acuerdos en materia de seguros o convenios que deben adoptarse. “Yo misma pensé que era más fácil”, admitió la Consejera.

La diputada del PP Gloria García expresó su preocupación por el inicio del próximo curso. “Por mucho que se quiera, no se puede garantizar que vaya a iniciarse con plena normalidad; la vacunación va con retraso y los docentes no van a estar vacunados, y me refiero a los 4.000 interinos”. Tras considerar este curso como “perdido para el alumnado”, García afirmó que ve “totalmente en el aire” el primer trimestre del próximo curso.

Ante este pronóstico, la consejera insistió en que está “haciendo todos los esfuerzos, cálculos y escuchando todas las propuestas” para abordar el inicio del próximo curso”, aunque esquivó el requerimiento de la diputada de Podemos Nuria Rodríguez para que fijase un calendario: “El calendario ya ha empezado con la situación en la que estamos”, aseguró la Consejera.

“Es mi voluntad revertir esto y poner en orden el curso que viene con la presencialidad, lo tengo muy claro”, dijo la consejera, para lo que se mostró dispuesta a “utilizar todos los mecanismos para conseguirlo”.

La semipresencialidad es motivo de batalla de los padres, que aseguran que tendrá una incidencia negativa en la formación de sus hijos. La diputada Nuria Rodríguez apeló incluso al denominado “efecto viernes, que se estudiará en el futuro”, según en los que el alumno va a clase descansa luego porque al siguiente ya no tiene que acudir.