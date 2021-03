Los panaderos emprendedores que alegran los estómagos en Quirós

Su trayecto para llegar hasta este momento, el de ponerse al frente de su empresa Sobre Todo Pan, ha sido largo, pues, más que emprendedores rurales, habría que definirlos como “reemprendedores” en el campo, donde llevan ya muchos años viviendo y trabajando. Así, estuvieron largo tiempo al frente del que fue hotel rural en Rano, donde al tiempo se iniciaron en la apicultura. En la actualidad, ya no lo regentan y viven en otro pueblo precioso de Quirós: Cortes.

Fue precisamente en el hotel donde se inició su pasión por esta actividad, como recuerda la propia Nuria: “Empezamos a hacer pan para los clientes y llegó un momento en que nos quedamos estancados, no sabíamos si lo estábamos haciendo bien. Por lo tanto, nos fuimos a Madrid, a un curso intensivo de dos meses en la escuela Arlequina, de panadería, y cuando volvimos ya sabíamos que queríamos dedicarnos a esto profesionalmente. Estábamos enganchados”.

Eso fue en enero y febrero del año pasado. Luego llegó el cierre por la pandemia y lo que en principio podría parecer que les impidió ponerse en marcha, sin embargo, a ellos les sirvió para prepararse mejor, para experimentar más, para reflexionar sobre el producto que iban a realizar. “Lo que en un primer momento nos frenó nos sirvió después para controlar el producto y la elaboración mucho mejor”, añade ella.

Ambos saben que hay que tirar para delante cuando se cree en un proyecto, como es su caso. “Emprendimos en crisis y volvimos a hacerlo en otra situación de crisis. Procuras no pensar en ello, porque al final, si no es por una cosa, es por otra. Nunca es buen momento. Nosotros apostamos por ello, si no te atreves no harías nunca nada”, afirman los dos.

Tanto Nuria como José María se muestran orgullosos de su pan y ya cuentan con algunos puntos de venta en Pola de Lena y Mieres, además del reparto que hace él. “En este momento trabajamos mucho por encargo. Es un pan artesanal y ecológico del que hacemos dos hornadas, cada una de cuatro horas, en el horno de leña, con lo que nos salen unos cien panes en total. También estamos con pruebas para llevar el pan a casa, para que en menos de 24 horas se tenga allá donde se viva. Hoy mismo vamos a enviar un paquetín. Lo encargas el día antes y lo tienes en casa al día siguiente en tu lugar de residencia. Y además es un pan que aguanta varios días”, añade José María. También hacen bollos preñaos con una forma muy curiosa que les identifica, pero sin perder de vista la tradición, donde hunden sus raíces; y bollería como su trenza “garrucha”.

Estas primeras semanas se sienten contentos con el público y el nivel de ventas. “No trabajamos con prisas y eso es esencial para nosotros, no queremos que nos supere, nos preocupa hacer un buen producto, rico, del que nos sintamos satisfechos, y eso lleva su tiempo”, remarca esta mujer que recuerda que siguen al frente con su miel Caxellos. Ellos creen que se puede vivir en y del campo. “Para emprender aquí hay que querer, luego depende de lo que cada cual necesite para vivir”, recuerdan.