La Policía aprieta los controles en los trenes en la antesala de la Semana Santa

Los pasajeros del Alvia procedente de Madrid que llegaba este mediodía a la estación de Oviedo se han encontrado con un inusitado control de la Policía Nacional, que ha pedido los documentos de todos los viajeros y chequeado que en sus maletas no trajesen drogas, armas o dinero irregular. Todos salvo un pasajero, que se había olvidado del certificado que le habilitaba para viajar entre comunidades autónomas, han podido pasar por el control sin problemas. Se trata del dispositivo policial de seguridad ciudadana "Railpol", que se ha desarrollado en toda la Unión Europea, para detectar a cualquier hecho delictivo en el ámbito del ferrocarril, pero que esta vez permite adelantar los controles del cierre perimetral que, a partir de este viernes, día 26, se intensificarán especialmente con motivo de la Semana Santa.

Según el inspector jefe Juan Luis Ampudia, jefe de las Unidades Especiales y la Brigada Móvil, el dispositivo va dirigido especialmente contra grupos criminales itinerantes, grafiteros, inmigrantes ilegales o traficantes de drogas, pero también aquellas personas que se saltan el cierre perimetral para venir a Asturias a pasar sus vacaciones u otras actividades no autorizadas. Según el responsable policial, un total de 17 agentes adscritos a la Brigada Móvil, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), el Grupo Operativo de Respuesta (GOR) y los Guías Caninos están controlando las estaciones de tren de Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres, y realizado recorridos en trenes.

La estrella del control de este mediodía ha sido la perra Malinois "Xana", encargada de comprobar si en las maletas se traían drogas o armas. En la Línea de la Concepción (Cádiz) ha permitido la aprehensión de numerosos kilos de hachís, y participó en la desarticulación de la red de Ana María C., la llamada "reina de la coca". Esta vez no ha descubierto nada. La mayoría de las personas que se bajaron en la estación de Oviedo llegaban por trabajo o para acudir a una consulta médica, sobre todo oftalmológica en la Clínica Fernández-Vega. "Están bien estos controles, porque las comunidades están cerradas. Pero del mismo modo que se hacen a la salida, deberían realizarse al entrar en el tren, indicó Germán García, maquinista de Renfe que llegaba a bordo del Alvia desde León. Ricardo Gomar fue otro de los pasajeros, aunque tuvo algún problema. Llegaba de Madrid para acudir a la sede de su empresa en Oviedo. Pero se había olvidado del certificado que le autorizaba a desplazarse entre comunidades. "Creí que lo llevaba, pero no. Mi compañía me lo manda ahora por correo electrónico. Es la primera vez que me encuentro un control de este tipo. No los veo mal", ha indicado.

Por el momento, se desconoce si estos controles han permitido la aprehensión de alguna cantidad de droga o descubierto otros delitos. Según el inspector jefe Ampudia, en la última "operación Railpol", hubo 34.000 chequeos, se controlaron 8.000 equipaje y fueron detenidas 150 personas, sobre todo ilegales.