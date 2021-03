Los primeros vacunados en Asturias tras la vuelta de AstraZeneca: "Cuando nos llamaron vinimos corriendo, no lo dudamos ni un momento"

Asturias volvió hoy a administrar las 32.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca que tenía almacenadas desde que hace varias semanas la Agencia Europea del Medicamente decidiera realizar nuevos estudios sobre sus efectos secundarios. El Servicio de Salud del Principado de Asturias llamó hoy a las seis de la tarde a los primeros llamados a vacunarse.

Entre ellos se encontraban Carmen Caballero y Pilar García, limpiadoras del colegio Loyola consideradas como personal esencial. “Cuando nos llamaron lo dejamos todo y vinimos a vacunarnos, no lo dudamos ni un momento”, aseguraban en conversación con este periódico. En total hoy se ha llamado a 150 docentes.

Milagros Prada, enfermera jubilada que ha acudido al HUCA como voluntaria para trabajar en el autovac aseguraba esta tarde que no hay miedo entre la población. “La semana pasada la gente preguntaba pero ahora no, viene todo el mundo encantado. Se les dice la vacuna que se les va a poner y los efectos secundarios y nadie pone problemas”, asegura.

Reorganización

Asturias ha reorganizado sus filas en lo referente a la vacunación de la población, tanto porque ya se puede reanudar la aplicación de dosis de AstraZeneca –parada por las dudas surgidas en toda Europa sobre posibles efectos adversos–, como por el hecho de que en España se ha aprobado que esa vacuna la reciba también la población con edad hasta los 65 años.

El director general de de Salud Pública, Rafael Cofiño; el jefe del Servicio de Vigilancia Epidemiológica, Ismael Huerta; y el coordinador de Gestión Asistencial del Sespa, Óscar Suárez, han comparecido hoy para explicar las novedades que eso va a suponer en la campaña de vacunación frente a la covid-19. Y esas novedades implican que hoy mismo se ha reanudado el plan de inmunización a los grupos esenciales y grupos sanitarios, con dosis de AstraZeneca. Son 6.000 las personas que ya están definidas de esos grupos laborales (principalmente docentes, sanitarios y cuerpos de seguridad), todos con edades entre los 56 y 65 años, que serán vacunados en los próximos dos días.

¿Qué pasa si no quiero vacunarme?

Muchos ciudadanos han expresado estos meses sus dudas con respecto al proceso de vacunación. A pesar de las evidencias médicas y científicas y de que la gran mayoría quiere vacunarse para luchar contra la pandemia, más de 3.000 personas han rechazado la inmunización en Asturias desde que el 27 de diciembre se comenzara administrando una vacunación que se ha mostrado efectiva: las residencias geriátricas llevan 40 días sin brotes.

La gran pregunta ahora es... ¿qué sucede si ahora no me quiero vacunar? "Las vacunas no se eligen. Se determinan en la estrategia nacional", explican desde la consejería de Salud del Principado de asturias. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, recordó hace días que la vacunación en España no es obligatoria. Todo el mundo tiene, eso sí, derecho a cambiar de opinión. "Si luego cambian de opinión, se les vacuna, tal y como determina la estrategia nacional", aseguran desde Asturias. Cada área decidirá luego si esa persona se vacuna en el momento que cambia de opinión o si se va al final de la lista.

Lo cierto es que el porcentaje de personas que se han negado a inocularse la dosis correspondiente es pequeño. "Yo me siento un privilegiado y tuve un poco de efectos secundarios pero me veo como uno del tres por ciento de la población mundial que ya puede ser inmune al virus", comentaba esta mañana uno de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de El Natahoyo que ya se ha puesto la primera dosis.