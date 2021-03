Vacaciones con tiempo extremo: así será la Semana Santa en Asturias

De todo un poco. Así será el tiempo en Semana Santa en Asturias. Los meteorólogos advierten de que no es posible hacer una predicción detallada de qué hará entre este Domingo de Ramos (jornada, hay que tenerlo en cuenta, en la que se deberán adelantar una hora los relojes: a las dos de la madrugada serán las tres) y el de Pascua, el próximo 4 de abril.

Aun así, ya hay predicciones, y en organizaciones como Meteored, que agrupa a una extensa red de expertos en la materia por toda España, ya tienen proyectada la previsión meteorológica. Con cautela, el resumen para el Principado es que se empezará con tiempo seco y soleado, con temperaturas en general mayores que las normales para la época del año en Asturias, y se acabará el Domingo de Pascua con lluvia y una llamativa caída del mercurio de los termómetros. En general, Así las cosas, desde este jueves y hasta mediados de la próxima semana el sol lucirá de forma habitual en Asturias, si bien habrá nubes, y los termómetros registrarán subidas.

Se avecinan, por lo tanto, unas jornadas más bien secas y de temperaturas suaves, que animarán a salir de casa y disfrutar, en la medida de lo posible, del aire libre. Con todo, no hay que olvidar las restricciones de la pandemia y la normativa de horarios, así como las recomendaciones de no quitarse la mascarilla en presencia de otras personas y evitar los sitios frecuentados y en los que no sea posible mantener la distancia de seguridad.

Quedarse en casa será más fácil a partir del Jueves Santo, cuando se esperan lluvias y una bajada de temperaturas que será progresiva hasta el Domingo de Pascua, cuando las mínimas rozarán los 0 grados en algunos lugares y las máximas se quedarán lejos de los 10.

Un tiempo, por tanto, de lo más primaveral por eso de que es la estación más loca y cambiante. En Asturias, tal y como ha avanzado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se espera que de aquí a mayo haya de todo: tiempo cálido, normal y frío (en cuanto a temperatura), además de húmedo, normal y seco (según precipitación). “Todo se dará con la misma probabilidad”, explicó el delegado de la agencia en la región, Ángel Gómez.

“Si avanzamos más, entre mayo y junio, si bien es limitada la información de la que ahora disponemos, esperamos que en temperaturas sea más bien cálido, y en cuanto a lluvias, seco”, añadió Gómez.

Una inestabilidad que llega después de un invierno que pasará a la historia por haber registrado algunos datos extremos y que pocos olvidarán al haber habido temperaturas muy bajas en la región, sobre todo los primeros días del año. De hecho, en enero se registró en los Picos de Europa, en la Vega de Liordes (vertiente leonesa), la temperatura más baja en la historia de España: 35,4 grados bajo cero, dato recogido por el grupo de expertos aficionados a la meteorología Noromet. Según la Aemet, en Oviedo se alcanzó el récord de días de lluvia en invierno: un total de 63. Y en el aeropuerto de Asturias se registró la mayor cantidad de lluvias desde 1968 en una jornada: 723 litros por metro cuadrado.