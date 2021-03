Cabranes, periodismo y servicio público: las tres pasiones de Enrique Corripio

En un acto emotivo, sincero y sentido, los miembros de la Corporación leyeron escritos de personalidades oriundas del concejo y de políticos, escritores y periodistas que elogiaban la personalidad, entrega, humildad y amor profundo de Enrique Corripio por su tierra: rescató en su día el periódico “El Eco de Cabranes”, de enorme relevancia para los que viven en el municipio y, sobremanera, para los que emigraron.

El alcalde destacó de Corripio, además de la dedicación a sus vecinos, su “amor por la escritura, por el periodismo, su auténtica vocación”. “Muchísimas gracias por todo de parte de todos los vecinos y vecinas de Cabranes”, le dijo el Alcalde antes de dar paso a los distintos ediles, que fueron leyendo textos entrañables dedicados a quien también trabajó en “Asturias Diario Regional” y fue durante años corresponsal de LA NUEVA ESPAÑA.

Entre quienes enviaron sus palabras estaba Gaspar Muñiz Álvarez, hijo adoptivo de Cabranes, quien desde Roma le agradeció a Corripio la recuperación del “Eco”, “sobre todo para los emigrantes, porque nos hace sentirnos muy cerca, y eso es algo impagable”. La concejala Marlén Valiente se encargó de poner voz a sus palabras.

“Enrique ye único e irrepetible. En estos tiempos de miseria ética y moral, reconocer a Enrique Corripio es un acierto y una necesidad”, leyó el edil Iván Riego en nombre de Alejandro Vega, primer edil de Villaviciosa. La concejala Paula Prieto leyó unas palabras de Evelio G. Palacio, subdirector de LA NUEVA ESPAÑA, quien definió a Corripio como “un carpintero de las noticias imprevisible, inalterable y discreto, capaz de lo inverosímil con tal de no fallar a sus lectores. Pocas palabras le harán tanta justicia como estas dos: servicial y compañero”.

Especialmente emotiva fue la intervención de su sobrina, Rebeca González Corripio, así como la del propio homenajeado quien, haciendo gala de la humildad que tantos le elogiaron, se reafirmó en “lo de pasar desapercibido”. “Me parece que yo, en realidad, no he hecho otra labor que la de vehicular mi vocación y dar rienda suelta a una triple pasión y sentimiento: el cabranés, el periodismo y el de servicio público”, dijo. También destacó, que “del desprenderse del yo para favorecer a los vecinos y hacer comunión con ellos, he de decir que quizá sea esta casa, la del Ayuntamiento, la primera escuela”.

Las normas sanitarias no permitieron que acudieran al acto cuantos cabraneses esperaban poder hacerlo por lo que, en el futuro, este homenaje se le rendirá más ampliamente. Aunque jubilado en el ayuntamiento, el hijo predilecto de Cabranes continuará al frente del “Eco de Cabranes”: no podía esperarse menos de un maestro del periodismo de caleya.