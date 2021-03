Podemos Asturies, a través de Covadonga Tomé, portavoz de Salud del partido, reclama al Gobierno de Adrián barbón un mayor control y transparencia dentro del proceso de vacunación, entre otras cosas porque, dice, hay personas de otras comunidades que están realizando “gestiones administrativas para aparecer como desplazados en Asturias y vacunarse”.

Menciona, en particular, a ciudadanos de Galicia y de Cantabria, que podrían estar desplazándose a las áreas sanitarias limítrofes para conseguir la vacuna dentro del sistema de salud de Asturias. Con el fin de depurar estas supuestas irregularidades, Podemos pide “mecanismos de control para garantizar la vacuna cuanto antes y evitar la vacunación de personas que tienen su domicilio habitual en otras comunidades autónomas”. Han registrado una pregunta al Gobierno para que informe en la Junta General del Principado si se está al corriente de esta situación.

Tomé se refiere a esta cuestión como una “zona gris” de la gestión del Principado en lo concerniente a las vacunas. Otra de las irregularidades que cita la portavoz de Podemos sería la vacunación de la población general de más de 80 años. Tomé tacha de “mentira” las promesas de Salud respecto a este grupo, pues hay “personas de más de 80, incluso de 85 años, que a día de hoy no han recibido ni siquiera la primera dosis, por lo que es imposible que para la primera semana de abril hayan recibido las dos dosis como se ha dicho”. No obstante, cabe recordar que la afirmación ayer de los responsables de Salud fue que los mayores de 80 habrán recibido la primera dosis de la vacuna en los primeros días de abril, no las dos necesarias para la inmunización completa.

La tercera “zona gris” para Podemos Asturies es la vacunación de los grandes dependientes, que, si bien “están vacunados en su práctica totalidad”, hay personas de este colectivo que directamente no tienen reconocida su dependencia, por lo que les es imposible obtener la inmunización con la celeridad que requieren.

La formación morada apunta, finalmente, a los cuidadores que atienden a personas mayores y dependientes, que también tienen derecho a recibir la vacuna, pero, denuncian “por cada dependiente han solicitado ser vacunados, en algunos casos, cinco, seis, siete, y diez personas”. Consideran que no sería un número importante, pero ello no quita que sea “éticamente y moralmente” reprobable.