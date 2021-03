Habrá nuevas limitaciones al acceso a las playas este verano, avisa la jefa de Tráfico

La Comisión ha decidido crear tres grupos de trabajo para analizar la situación que puede plantearse en las carreteras asturianas este verano. "Se trata de anticipar los problemas que hubo el verano pasado y establecer sistemas de control y gestión que permitan a los ciudadanos contar contar con la información necesaria para tomar sus decisiones", explicó Casado. En este sentido, se han creado grupos para el Oriente, para el Centro de la región y para el Occidente, donde el año pasado hubo problemas de acceso a playas como la de Luarca, aunque Casado señaló que las medidas en esta área tienen que estudiarse. Todo teniendo en cuenta que no hay seguridad sobre cómo será el verano. "Espero que podamos llegar a un verano normal como el año pasado", deseó.

Con las restricciones de la pandemia, evidentemente, Tráfico espera una Semana Santa muy mermada en cuanto a movimiento de vehículos. "Hay restricciones y la Guardia Civil va a estar donde tiene que estar", advirtió, dejando claro, no obstante, que la seguridad ciudadana no entra dentro de sus competencias. Eso sí, se felicitó por la "exponencial reducción dela siniestralidad y la mortalidad en la carretera", que deseó que no estuviese relacionada únicamente con las restricciones de movimientos de la pandemia y sí también con las frecuentes campañas de seguridad puestas en marcha por Tráfico.

Así será la Semana Santa en Asturias

La resolución del Gobierno regional hecha pública hace unos días en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) deja claro que el ejecutivo que preside Adrián Barbón no quiere que las fiestas de Semana Santa se conviertan en un nuevo punto de inflexión para los contagios, como ya ocurrió con las Navidades. Los cambios respecto a las normas en vigor en Asturias son mínimos, pero alguno es muy llamativo. Además de mantener el toque de queda entre las 22.00 y las 06.00 horas, el texto deja claro que medidas como el cierre de los bares a las 20.00 horas, la prohibición de fumar en las terrazas o la reducción de los aforos, no se tocan.