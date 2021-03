Los profesores y los padres de alumnos del IES Pérez de Ayala de Oviedo volvieron a manifestarse ayer, por quinto miércoles consecutivo, contra el sistema de semipresencialidad, al considerar que “sobrecarga a los docentes y los alumnos no aprenden”, indicó un portavoz. Anteayer, martes, también se concentraron profesores del IES La Ería, también de Oviedo. Uno de los profesores del Pérez de Ayala hizo un resumen de “lo mal” que se está gestionando esta crisis: “No formó ni al profesorado ni al alumnado para dar clases no presenciales, se está presionando a los profesores para aprobar y subir las notas, no se ha contratado más personal, no se tomaron las medidas sanitarias necesarias...”, explicó. Y añadió: “La semipresencialidad va contra de la igualdad de oportunidades. En nuestro centro, nuestro alumnado tiene más dificultades por razones socioeconómicas para la semipresencialidad: muchos no tienen ordenador ni conexión en casa”.