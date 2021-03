Piloña y Cangas de Onís reabren los bares: “Estamos agotados”

David Sánchez regenta el bar El Ramsés de Infiesto. Abrirá las puertas del negocio el próximo viernes, después de haber estado cerrado durante el tiempo que Piloña permaneció bajo las restricciones del “4 Plus” impuestas por el Gobierno del Principado de Asturias. “Estamos agotados”, resume. Es la sensación emocional que transmite con su discurso. “Económicamente fue un palo gordo, pero todavía lo es más psíquicamente”, resume. “Llevo desde los 16 años dedicándome a la hostelería y tengo 45; nosotros estamos acostumbrados a echar horas detrás de la barra y, de pronto, esto. Te mandan abrir, cerrar. Luego eres contacto directo, o estrecho, o tienes familiares con covid y tienes que cerrar por responsabilidad. Es una locura todo esto”, lamenta.

Sánchez solo espera que lo vivido suponga una lección para todos “y que la clientela se acerque ahora de forma más responsable, porque llevamos mucho tiempo pidiendo de forma reiterada que se cumplan las normas en el local, eso también cansa mucho. Esta situación requiere una responsabilidad casi individual, y si no cumplimos las normas no sirve de nada que se cierre la hostelería, no podemos relajarnos, ni permitir que tengamos que afrontar situaciones incómodas en los locales porque la gente, simplemente, no se ponga la mascarilla”, lamenta.

Apertura por sorpresa

En Cangas de Onís la apertura ha pillado por sorpresa, teniendo en cuenta que los cierres de otros concejos han ido siempre más allá de los 14 primeros días propuestos por Salud. “Entendemos que aquí los casos han descendido y los datos son favorables para anunciar esta apertura, pero es cierto que no esperábamos que fuera tan pronto”, asume Germán Bernardo, gerente de 40 Grados, en Cangas de Onís.

“Si hablamos en términos de salud, si esa incidencia es destacada como se apunta, yo soy el primero que defiendo los cierres. Y más si dicen que funcionan, como nos cuentan. Yo ahora no sé si ha funcionado con tanta rapidez, pero entiendo que si la apertura es inminente es porque ha sido así y podemos hablar de un descenso importante de los casos en Cangas de Onís”, explica el hostelero. Sin embargo, “si hablamos en términos profesionales, estamos agotados de abrir y cerrar, la incertidumbre no nos permite trabajar ni con comodidad ni con posibilidad de un futuro a medio o largo plazo”, critica.

“Trabajamos a semanas vista y así nadie puede hacer una previsión de compra para abrir ningún negocio. Puedes encontrarte un día con que a los dos días te cierran y te tienes que aguantar y hacer con tu mercancía lo que consideres, porque nadie te va a ayudar”, censura. “Y luego los cierres, que establezcan un horario general, para que podamos organizarnos, pero esto cambia a diario y es muy difícil anteponerse a los planes de quienes gestionan a un plazo excesivamente corto”, expone.

En el caso de Cangas de Onís, “viendo cómo ha ido funcionando en otros concejos, suponíamos que íbamos a estar cerrados una semana más, los 14 días iniciales más otros siete, como ha pasado en Piloña, por ejemplo, o en Llanes, o en el resto de la región”, recuerda. “Pero parece que todo ha ido de forma favorable, así que tenemos que prepararnos para volver a trabajar con la esperanza de que no nos vuelvan a cerrar”, cuenta.