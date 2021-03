El aleteo de una moción de censura en Murcia terminó ayer provocando un alineamiento de fuerzas políticas en el parlamento de Asturias. En la sesión bisemanal de preguntas al presidente en la Junta, la que formuló la portavoz de Ciudadanos quiso atraer a Adrián Barbón hacia un alegato contra el transfuguismo que finalmente devino en un enfrentamiento de tensión creciente y acusaciones cruzadas entre los naranja y el PP, con el jefe del Ejecutivo y el PSOE aportando a la contienda más munición contra los populares. La sesión, hipertensa, elevó la tirantez y transcurrió entre recriminaciones de ida y vuelta: del “mercadeo de voluntades” que Ciudadanos afea al PP por el cortejo a sus dirigentes a las acusaciones de sumisión al Gobierno socialista que devuelven los populares.

La elección de la pregunta de Susana Fernández para la sesión de control de ayer pretendía encontrar en el Presidente algún dique de protección preventiva por lo que pueda pasar con un grupo que atraviesa horas inciertas en España y en cuya versión asturiana conviven sensibilidades políticas distintas. “¿Considera –decía– que, en un sistema de listas cerradas, un tránsfuga tendría que renunciar a su escaño?”. Pero Barbón no respondió directamente. O no con la contundencia que la interpelante habría deseado. Desvió la cuestión a lo ocurrido en Murcia, “es indecente”, y sobre lo que pueda pasar en Asturias avanzó por toda respuesta que él nunca haría lo que el PP hizo allí para desactivar la moción de censura de PSOE y Ciudadanos: nombrar consejero a un diputado tránsfuga.

Esquivó la hipótesis implícita sobre la actitud que adoptaría ante un parlamentario que renegase de su partido sin renunciar a su escaño y pasó a la carga contra el PP, asociada a una de sus advertencias favoritas respecto a la connivencia de los populares con Vox. Sí dijo que “si uno llega a la conclusión de que un partido no le representa, lo mejor es abandonarlo”. También que “hay que dejar Asturias al margen” y “ser conscientes de que la antipolítica, eso que está pasando en Murcia con la imagen lamentable de la compra de diputados para convertirlos en consejeros, daña a la democracia y fortalece a la extrema derecha”.

Quedaba inaugurada una nueva bronca, prendida la mecha de las repercusiones asturianas de un conflicto desatado a mil kilómetros de aquí. A la carga de Barbón contra el PP, incluida la duda de si “en un sistema de listas abiertas –la portavoz del PP– Teresa Mallada sería elegida diputada”, se unió la andanada preventiva de Ciudadanos. Susana Fernández dijo “me avergüenzo de los tránsfugas, sean del partido que sean”, y dirigió el alegato a la bancada popular para denostar a los que gustan de “apropiarse de lo que no es suyo, ya sea poder, dinero o escaños”, y arremeter contra un partido que se entrega al “mercadeo de voluntades y puestos” y trata de “obtener con prebendas lo que no ha conseguido en las urnas”. Renovado su compromiso con el centro, todo entró entonces en una escalada de tensión que Mallada quiso cortar en el momento sin lograr del presidente de la Junta el turno de palabra.

La réplica popular. El caso es que las invectivas dobles de PSOE y Ciudadanos encendieron al grupo popular y el diputado Pablo González utilizó su siguiente turno de palabra para subir la tensión atacando a Ciudadanos a través de su cercanía al PSOE y asegurando que “la única compraventa de diputados en esta cámara fue la de su grupo en los presupuestos del año anterior”. Se refería a los de 2020, cuando la exdiputada de Ciudadanos Ana Coto se negó a obedecer la instrucción de la dirección nacional de su partido de votar en contra de las cuentas del Gobierno y tras pronunciarse a favor, según lo acordado por el grupo, entregó el acta. González quiso exponer “todo su rechazo a “la degradación” de Ciudadanos “delante de un Gobierno que les pasa el rodillo y o no se enteran o les siguen el juego”. Dejó al pasar “todo nuestro rechazo a su piratería parlamentaria” y consideró “muy poco presentable que vengan a dar lecciones de moral con una pregunta que les dicta el Gobierno”. Venía ya el PP de su enfrentamiento habitual con Barbón, que en la pregunta de Mallada cruzó con ella acusaciones de “soberbia y altivez” antes de defender a su consejero de Ciencia, acusado por la popular de hacer en su blog “una enmienda a la totalidad de su gestión”.

Las elecciones. A todo esto, el Presidente había repetido sin que nadie le preguntase lo ya dicho sobre su nula intención de convocar elecciones incluso aunque las encuestas, sostiene, apunten a un ascenso del PSOE “y de la extrema derecha”. Los asturianos, sentencia Barbón, “lno están para elecciones, sino para acciones”.

El asturiano. La actualidad puso sus propias condiciones al margen del orden del día en éste que era el primer Pleno con preguntas al Presidente desde la divulgación de la sentencia del Tribunal Constitucional que avala el uso del asturiano en la Junta. Lo celebraron en varios turnos usando la llingua los diputados de Podemos y la aprovechó Barbón para volver a la carga contra el PP, para esperar “un cambio de actitud de aquellos que negaban el asturiano e hicieron seguidismo de Vox votando en contra del uso de la llingua”.

Los fondos europeos. Los portavoces de Podemos e IU pidieron claridad, transparencia, celeridad y concreción en la gestión de los proyectos que aspiran a fondos europeos. Respondió el Presidente anunciando una batería de comparecencias en la Junta del Vicepresidente y los consejeros de Ciencia, Industria, Hacienda, Medio Rural y Derechos Sociales. Como única revelación hizo expresa defensa de su “mapa de estrategias”, con su esquema de tres líneas de trabajo –economía verde y sostenibilidad, salud y longevidad y cohesión territorial y conectividad– y de la forma “discreta y serena” con la que se llevan las negociaciones para que “cuajen”. Cuantificó en 262 las propuestas que ha recibido la oficina de proyectos de cien promotores. Suman 17.000 millones.

La comisión covid. No sin controversia, la Junta dio de paso el dictamen de la comisión de estudio de la crisis del covid-19, con sus 187 recomendaciones. Vox votó en contra y PP y Foro se abstuvieron.

La primera Cámara autonómica que insta a su Gobierno a regularizar a los interinos La iniciativa de Podemos sale adelante con las abstenciones de PSOE y Vox l Barbón mantiene el objetivo de reducir la temporalidad al 8%





Las abstenciones de PSOE y Vox no impidieron que la Junta General del Principado se convirtiese ayer en el primer Parlamento autonómico que emplaza a su Gobierno a regularizar los puestos ocupados por empleados públicos en régimen de “abuso de temporalidad”, interinos de larga duración que en algún caso llevan decenios encadenados a la temporalidad. La cámara avaló la proposición no de ley presentada por Podemos en defensa de un colectivo de 12.000 trabajadores que el diputado Ricardo Menéndez Salmón caracterizó como “un cuerpo paralelo de mano de obra barata que cobra salarios inferiores por los mismos trabajos y se ocupa de los desempeños que los funcionarios de carrera no desean asumir”.

La propuesta requiere del Gobierno regional las acciones necesarias ante el estatal para la paralización de los procesos de estabilización y consolidación del empleo público en las plazas ocupadas por interinos de larga duración y la regularización de estos trabajadores en sus puestos. El presidente del Principado marcó la posición del Gobierno en su respuesta a una pregunta que a este respecto ayer le planteó también ayer el portavoz de Vox, Ignacio Blanco. Adrián Barbón mandó por delante el reconocimiento del problema y la necesidad ineludible de que para resolverlo se acometa “una reforma de la legislación básica estatal”. Reafirmó su compromiso con la reducción de la temporalidad en el empleo público al ocho por ciento –la tasa actual sobrepasa el 27– y aludió a la pandemia como factor de obligado incremento de la contratación temporal de personal en sanidad y educación.