“Reconozcamos al campesino y al campo el valor vital que merecen”

Carlo Petrini (1949, Bra, Italia) fundó hace 35 años el movimiento internacional “Slow Food” –comida lenta si se traduce del inglés–, toda una apuesta por la gastronomía tradicional hecha con mimo y con productos agroalimentarios de cercanía, con los métodos de cultivo de toda la vida. No falta en los restaurantes y productores adheridos a “Slow Food” una combinación de conocimiento y respeto por la comida, bases del placer de disfrutarla. El movimiento del caracol –su reconocible logo– está presente en 160 países y cuenta con más de 83.000 socios. Y ahora acaba de ser propuesto como candidato a los premios “Princesa de Asturias” en dos categorías. Petrini atiende por este motivo a LA NUEVA ESPAÑA vía correo electrónico.

–¿Contento de ser candidato?

–Estoy muy agradecido a la comunidad “slow food” de Asturias Alimentos del Camino de Santiago que me ha propuesto. Pero quiero reseñar que de mi candidatura forman parte cada una de las personas que durante todos estos años se han involucrado en el movimiento. Yo solo soy la cabeza visible de esto: las ideas, visiones y proyectos no existirían sin la presencia y el trabajo de individuos increíbles que cada día, de formas diferentes (desde los campesinos que cultivan, hasta las organizaciones gubernamentales que dirigen las políticas) me inspiran, me soportan y las ponen en práctica.

–¿A qué cree que se debe el éxito del movimiento, que desde 1986 no para de crecer?

–Yo creo que el éxito debe buscarse en la profunda diversidad de manifestaciones, expresiones y formas de practicar y promover el asociacionismo que hay en el movimiento. Lo que nos acompaña a todos es el interés moral y ético hacia la promoción de un sistema alimentario alternativo al capitalista. Un sistema que dé de comer a las personas sin dañar el medio ambiente y sin quitar nada del plato a los que cultivan los alimentos. Este es el objetivo general y cada uno contribuye de la forma que mejor le parece. Hay que destacar el rol activo de los consumidores conscientes, que nosotros llamamos coproductores, que son aquellos que deciden qué alimentos comprar para sostener un determinado sistema productivo.

“El Papa sabe del poder de la comida como factor identitario y puente entre culturas”

–¿Sabemos comer hoy en día? Me refiero a si sabemos disfrutar de ello mientras nos alimentamos sano.

–Creo que la respuesta se puede encontrar en la misma pregunta. Alimentarse de forma sana, y yo añadiría consciente de la historia de un producto, de su lugar de procedencia, de las manos de quienes lo han cultivado, manipulado y, en fin, cocinado para que llegue a nuestra mesa, lleva siempre consigo un forma de placer. Por lo contrario, si consideramos el acto de comer solo como una acción mecánica con un objetivo fisiológico la alimentación llega a ser un automatismo que se olvida de las implicaciones culturales y sociales, y por ello del placer.

–¿No es algo utópico vivir al margen de la gran industria alimentaria, también importante para llegar a la gente con menos capacidad económica?

–Nuestra forma de oposición a la industria alimentaria no es una posición absoluta que queremos defender a todo costo. Hay muchos casos de pequeñas empresas que tienen relaciones con “Slow Food” porque ven nuestra organización como un garante y amplificador de sus derechos y sus principios, y nosotros siempre nos vamos a poner antes que todo de su parte. Pero hay también grandes empresas que son nuestras aliadas porque reconocen la importancia de nuestros valores y temáticas, y quieren buscar formas de aplicarlas dentro de su forma de trabajar.

–No todo el mundo tiene dinero para comprar o cultivar producto de cercanía. Ni todo el mundo puede abrir y permitirse un restaurante “slow”.

–Tenemos que salir del prejuicio que iguala el comer bien y sano con el gasto de mucho dinero. Y además tenemos que salir de la lógica consumista que trata la comida como si fuera cualquier otro tipo de mercancía, y por la cual el precio es la única variable de referencia. Por ejemplo, muchas veces la comida barata que encontramos en los supermercados tiene costes escondidos que no están reflejados dentro del precio pagado. Me refiero por ejemplo a costes ambientales relacionados con el uso de productos químicos que dañan al suelo, costes sociales de violación de derechos de los trabajadores, y costes relacionados con nuestra propia salud, porque muchas veces la comida barata es muy calórica, pero a la vez muy pobre desde el punto de vista nutricional y eso a lo largo puede ser causa de enfermedades. Eso no significa que nuestra comida tiene obligatoriamente que costar mucho para que sea de buena calidad, y también hay muchas alternativas a los canales tradicionales de adquisición de los productos que nos hacen ahorrar: empezar a cultivar nuestras propias verduras en un pequeño huerto o en nuestro balcón, comprar a los productores directamente... Esas son solo algunas de las distintas opciones.

“El etiquetado Nutriscore es simplista y puede penalizar al queso o el aceite de oliva”

–¿Conoce el sector agroalimentario asturiano? ¿Qué aconseja?

–Me gustaría razonar de forma más general acerca del sistema agroalimentario, aunque creo que lo que voy a decir se pueda después aplicar al contexto territorial asturiano. Hace un año toda Europa afrontaba el comienzo de la pandemia y durante un tiempo limitado algunos productos no se encontraban, debido a las barreras a la circulación, en los campos faltaban los trabajadores extranjeros cuya mano de obra es más barata, y como consecuencia muchas veces a los productores más les convino abandonar el producto en la tierra. Mi recomendación es la siguiente: empujemos la creación de un mercado local para nuestra comida compuesto tanto por productores como por consumidores. Reconozcamos a la agricultura y a sus trabajadores el valor vital que merecen. Seamos más conscientes y críticos al hacer nuestra compras y cuestionemos si el producto que estamos llevando a nuestra mesa contribuye positivamente a la salud de todos: nosotros mismos, los trabajadores y nuestra tierra.

–Hay cierto revuelo con el sistema de etiquetado Nutriscore que en España quieren hacer obligatorio. Los queseros asturianos temen perjuicios.

–Acá en Italia también se ha ido creando bastante oposición. El problema del etiquetado Nustriscore está en su formulación simplista y superficial. Se centra únicamente en los aportes nutricionales de cada producto, que corremos el riesgo de demonizarlos a pesar de las cantidades consumidas. Yo creo que un sistema de etiquetado más justo y fiable es el que abarca la nutrición desde una perspectiva más amplia, y que analiza el aporte de cada producto dentro de una dieta diaria bien balanceada. Nutriscore ejerce una influencia sobre las elecciones individuales que hasta puede ir en la peligrosa dirección de promover alimentos artificiales en muchos productos y penalizar otros de la tradición artesanal como por ejemplo el queso o el aceite de oliva.

–Usted es amigo del Papa Francisco. Ha publicado un libro con sus conversaciones.

–De él destacaría su humanidad y su humildad. No es fácil ser el jefe de las institución más antigua del mundo y preservar una bondad de ánimo tan profunda y sincera. En su cotidianidad el Papa nunca pierde su sentido del humor y nunca se toma demasiado en serio. Para aclarar lo que entiendo le digo que su oración favorita es la “Oración del buen humor” de San Tommaso Moro, que trata sobre temas muy simples y a la vez importantes como por ejemplo la capacidad de ser fuente de alegría para los demás.

–¿Tenemos un Papa “slow food”? ¿Sabe si hay algún plato o producto asturiano por su origen argentino, tierra de muchos emigrantes del Principado?

–Durante las conversaciones llegamos a hablar de comida varias veces y diría que para él la comida es antes que todo sinónimo de amor y convivio. El hecho de preparar comida y compartirla con los demás es una increíble herramienta para construir y preservar las buenas relaciones. Su película favorita es el “Festín de Babette”, en donde la protagonista decide utilizar una gran cantidad de dinero ganado a la lotería, para organizar un almuerzo para la comunidad entera. Como hijo de emigrantes italianos en Argentina es testigo del poder de la comida de servir al mismo tiempo de factor identitario y de puente que une culturas. En sus almuerzos domingueros nunca suelen faltar los tallarines o los ravioli típicos del Piemonte, la región italiana de procedencia de su familia, mientras que como segundo se suele servir el asado, plato símbolo de la tradición argentina.